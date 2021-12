En una sesión de máxima tensión y que duró más de 20 horas en Diputados, con fuertes cruces y chicanas, la oposición no acompañó el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por el Gobierno, y deja ahora al Poder Ejecutivo sin ley de leyes. Ahora habrá que esperar los próximos pasos de Alberto Fernández y Martín Guzmán, si es que deciden prorrogar el Presupuesto de este año y reacondicionar los gastos vía DNU y decisiones administrativas.

La iniciativa logró el respaldo de 121 legisladores del oficialismo y sus aliados pero fue rechazada por 132 votos de la oposición, moción que finalmente primó, a pesar de las negociaciones que se mantuvieron hasta último momento en búsqueda de consensos.

El hecho de que el Gobierno se quede sin Presupuesto no es menor. Una de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había puesto a la negociación por la deuda es que haya acuerdo entre las fuerzas políticas para acompañar la firma. Ahora con la tensión el aumento se abre una ventana de incertidumbre.

El oficialismo buscó durante la maratónica sesión los votos que nunca consiguió. Pero ofreció devolver el Presupuesto 2022 a comisión para continuar el debate de las partidas para el año que viene, y parecía que ese camino iba a acompañarlo la oposición.

Sin embargo, previo a la votación tomó la palabra Máximo Kirchner para expresar críticas a Juntos por el Cambio por su resistencia a votar el Presupuesto y cuestionó que no hayan sido ellos cuando eran gobierno quienes enviaran al Congreso el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el FMI.https://www.ambito.com/services/embed.php?idAdjunto=7608751&idAdjuntoTamano=&width=622&height=351&tipo=video

Tras sus dichos, la oposición explotó y JxC giró su postura para no acompañar el envío a comisión del proyecto. Finalmente el Presupuesto 2022 fue rechazado.

En medio de la sesión, fracasó esta mañana una propuesta del oficialismo de postergar para el martes próximo el debate el Presupuesto 2022 y convocar nuevamente a la comisión de Presupuesto al ministro de Economía, Martín Guzmán.

La propuesta fue planteada en el recinto por el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, quien pidió la vuelta a comisión del proyecto y convocar al ministro Guzmán para destrabar esta cuestión, a la búsqueda de mayores consensos.

Ese planteo había sido aceptado por la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, adelantó el respaldo del oficialismo a la moción de Di Giácomo, al igual que el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que avaló retomar el martes en ese cuerpo parlamentario el debate.

Las palabras de Máximo Kirchner que detonó a la oposición

Sin embargo, y en un enfervorizado discurso, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que «en JXC hay unidad, hay debate desinhibido, robusto» y que «no hay internas, se resuelven», y afirmó: «Acá estamos, todos juntos con mucha responsabilidad, Fracasaron, se van a terminar de acostumbrar a dialogar».

A su turno, el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó a la oposición y dijo: «Ojalá hubieran sido tan meticuloso que tamaño endeudamiento pasara por el Congreso para cuidar la democracia, quizá fue la cobardía de no poder mandar ese proyecto acá. Votemos y terminemos el show», aseveró.

Finalmente, el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, aseveró: «No vamos a acompañar que vuelva a comisión, nos tenemos que respetar. El diálogo es respetar al otro. Nunca el kirchnerismo en la ciudad nos votó un Presupuesto. Si quieren dialogar, dialoguen, no lo digan en la campaña».

Tras los contrapuntos, entonces, primero se votó la vuelta a comisión del proyecto de Presupuesto 2022, que fue rechazado por 128 votos contra 122, en tanto luego, tras una moción de orden, se votó la iniciativa puesta en debate, que fue rechazada por 132 legisladores contra 121 votos a favor y una abstención.

De esta forma, el proyecto de la ley de leyes quedó formalmente rechazada en el recinto, con lo cual no podrá volver a ponerse en consideración en el cuerpo, según lo establece la Constitución Nacional para los trámites legislativos.

Por su parte, el radical Mario Negri dijo: «Lamentamos enormemente lo que ha sucedido, hemos hecho un esfuerzo como corresponde desde hace más de 24 horas para llevar sensatez. El proyecto de Presupuesto estuvo tres meses guardado y vinieron en un procedimiento exprés a sacarlo y actuaron como si fuesen la mayoría eterna».

«Ya no son mayoría, no obstante eso, le facilitamos el tratamiento y dimos quórum y cuando comenzó la sesión pedimos un cuarto intermedio, propusimos a la autoridad de la Cámara y al FdT pasar a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, para analizar un presupuesto que era invotable», explicó Negri.

Y concluyó: «Nosotros sabemos de qué se trata y lo hemos planteado en todos estos días: no era lo mismo para un gobierno tener una negociación con el FMI con o sin presupuesto, prácticamente nos dijeron ‘marchen presos nos da lo mismo no da lo mismo’. Acá lo que no puede funcionar es la extorsión, porque hay una cuestión de responsabilidad, nosotros también hemos sido gobierno y cometido errores y aciertos y sabemos lo que significa. Ahora, estos muchachos se agarran el país para jugar a las bochas pero lo están haciendo con la gente, no con las bochas en una cancha».