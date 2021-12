Río Grande.- Este jueves por la mañana el Cuerpo de Concejales de la ciudad llevó adelante la Sesión Preparatoria en la cual designaron a las autoridades de la institución para el período 2022, como así también fueron elegidos los secretarios Legislativo y Administrativo.

La sesión que fue presidida por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, dio inicio a las 11 horas y de la misma participaron los ediles Hugo Martínez, Cintia Susñar, Walter Campos, Diego Lassalle, Javier Calisaya, Miriam Mora, Pablo Llancapani y Walter Abregú.

Tras aprobarse el diario de sesiones, la concejal Mora mocionó para la presidencia del Cuerpo al concejal Von der Thusen, la Vicepresidencia primera para el concejal Calisaya y la Vicepresidencia segunda para el concejal Llancapani, y de manera unánime los ediles ratificaron al actual titular de la institución como Presidente del Concejo, como así también a los concejales Calisaya y Llancapani en las respectivas Vicepresidencias.

También la concejal Mora mocionó para la Secretaria Legislativa a Florencia Vargas y para la secretaria Administrativa a la contadora Belén Codutti, siendo ambas elegidas por unanimidad por parte del Cuerpo de Concejales.

Asimismo quedaron ratificadas las Presidencias de las Comisiones, de manera que la Comisión N° 1de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública continuará presidiéndola el concejal Hugo Martínez, la Comisión N° 2 de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano estará a cargo de la concejal Cintia Susñar Andrade, la Comisión N° 3 de Salud y Discapacidad seguirá presidida por el edil Walter Abregú, la Comisión N° 4 de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Turismo continuará presidiéndola el concejal Pablo Llancapani, la

Comisión N° 5 de Legislación e Interpretación será presidida por Miriam Mora, la Comisión N° 6 de Soberanía, Industria y Producción la presidirá el concejal Walter Campos, la Comisión N° 7 de Educación, Cultura y Deporte seguirá presidiéndola el concejal Diego Lassalle, y la Comisión N° 8 de Tránsito, Transporte y Seguridad Ciudadana continuará presidida por el concejal Javier Calisaya.

Durante la sesión también se aprobó la realización de las sesiones ordinarias para el último martes de cada mes a partir de la hora 11.

Palabras de los Concejales

El concejal Javier Calisaya hizo uso de la palabra para celebrar “el consenso para renovar las autoridades en el Concejo Deliberante” entendiendo que “este acuerdo tiene que ver con un camino transitado, con el hecho de haber aunado criterios incluso en un año complicado por la cuestión sanitaria especialmente”, además, en dicho contexto, sostuvo “haber abordado las mejores herramientas para el Ejecutivo Municipal”.

También celebró su designación como Vicepresidente primero de la institución entendiendo que al haber sido FORJA “la fuerza política más votada, creíamos necesario integrar las autoridades del Cuerpo, por lo cual creemos que este órgano democrático debía tener la integración de las minorías en la conducción del Cuerpo”.

En este sentido expresó el deseo de “tener un mejor año durante el 2022” aunque “este año fue bueno por todo lo que se está haciendo, incluso en el edificio legislativo y en la relación parlamentaria y política que estamos teniendo entre todos los integrantes del Cuerpo”.

Asimismo felicitó al concejal Diego Lasalle que pasará a ocupar la Presidencia del Bloque de FORJA, a la concejal Mora y al Concejal Campos”.

Por su parte el concejal Diego Lasalle adhirió a las palabras de su par Calisaya y destacó la decisión de ratificar al concejal Von der Thusen en la presidencia del Cuerpo entendiendo que “es muy importante, lo hemos hablado permanentemente de la necesidad de generar un circuito de trabajo porque es difícil evaluar el rendimiento de cada uno de nosotros si se ve interrumpido en el tiempo y nos parece importante darle continuidad al trabajo que cada uno viene realizando”.

Mientras tanto la concejal Miriam Mora dio la “bienvenida a las nuevas integrantes del Concejo que van a ocupar las secretarías Administrativa y Legislativa” y destacó que “es la primera vez que vamos a tener una secretaria Administrativa, muchas veces hemos escuchado que al Concejo le faltaban mujeres y ahora vamos a tener mujeres que van a trabajar y tienen por delante una tarea bastante ardua”.

Y remarcó la necesidad de seguir trabajando “después de un año de pandemia en el que también hemos entendido que algunas discusiones terminan no siendo necesarias y el diálogo y lo que se da hoy es una consecuencia de todo eso”.

El concejal Hugo Martínez, por su parte, felicitó a su par Raúl von der Thusen por “toda su gestión porque ha sido importante y le ha cambiado la cara al Concejo Deliberante y quiero hacer un reconocimiento a quienes han cedido un lugar en pos de la construcción política y un mejor funcionamiento del Concejo en el marco de la armonía que se viene dado pese a las diferencias lógicas que tenemos”.

Finalmente el presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen, agradeció “al Cuerpo de Concejales al haberme honrado con el cargo porque a medida que pasan los años las exigencias son mayores y este año tenemos que demostrar que podemos ser mejores”.

Asimismo destacó que “sin el acompañamiento del resto de los Concejales, no se podría haber realizado todo lo que hemos logrado a lo largo de este tiempo”.

Agradeció también “a los Concejales que han cedido sus espacios, es un gesto que ha tenido la segunda minoría que es el Frente de Todos para conformar las autoridades, por lo que agradeció a los concejales Walter Abregú y Hugo Martínez por haber puesto por delante lo mejor para Río Grande y no camisetas políticas”.

Por último destacó la designación de dos mujeres al frente de cada una de las Secretarías del Concejo dado que “trabajamos en virtud de los reclamos que se nos hacían y hoy es una realidad, por lo que agradeció también a la concejal Mora por ayudar en esto para lograr el armado y que las autoridades del Concejo este conformada de esta manera”.