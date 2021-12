Este fin de semana se presentan dos obras en la Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia con propuestas para todas las edades.

El viernes 17 de diciembre a las 21:00, se estará presentando la obra ‘Dame más luz o ciégame’ del Grupo Tres X Tres. La obra relata la historia de un penado en el Presidio del Fin del Mundo que ya no recuerda hace cuántos años está encerrado, consigue un plano con la única opción posible para escaparse y no morir en el intento. Estudia cuidadosamente cada detalle del croquis para que no haya errores y se sorprende al darse cuenta que en ese papel hay algo más que un plan de fuga. Algo que renueva su deseo, su deseo más grande ¿Logrará escaparse?

Está orientada a público joven y adulto y las entradas son gratuitas con reserva anticipada a través de las redes sociales de Cultura TDF.

Por otra parte, el sábado 18 de diciembre la Biblioteca abre sus puertas para los más pequeños con la obra “Farenheit, la otra historia” de Pierrot Teatro, una obra que demuestra que el poder del libro y de las letras, transforma el futuro.

Las funciones serán a las 16:00 y a las 18:00. La entrada es libre y gratuita por orden de llegada.

Aureliano Rodríguez, director provincial de Gestión Cultural, dijo respecto a esto que “estamos muy contentos de seguir recorriendo diferentes espacios de la provincia con este programa que moviliza al sector de las artes escénicas y el acceso de la comunidad a propuestas artísticas”, y concluyó: “en esta ocasión estaremos visitando la Biblioteca Popular Sarmiento, un espacio fundamental para la cultura local con propuestas para grandes y chicos”.