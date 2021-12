En la Patagonia, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre un alza mensual de 2,2% y un aumento interanual de 51,5%; ubicándose, en el primer caso por debajo de la media nacional que fue del 2,5%; mientras que en el segundo caso la superó en 0,3 puntos porcentuales ya que se ubicó en el 51,2%. Así se desprende del informe brindado este martes por el INDEC.

En la región sur del país, las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron Adquisición de vehículos con un alza del 4,7% y Transporte público con el 4,5% de incremento. Respecto a los de menor variación fueron Servicio de telefonía e Internet y Tabaco que no mostraron variación alguna.

En noviembre los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 3,1% y Salud con el 3,4%; fueron los de mayor variación mensual; mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco 0,8% y Comunicación 0,2% resultaron ser los de menor incidencia.

Los otros rubros medidos arrojaron los siguientes guarismos: Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,8%; Prendas de vestir y calzado 2,9%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 1,8%; Transporte 3,1%; Recreación y cultura 1,1%; Educación 0,5%; Restaurantes y hoteles 2,1%; y Bienes y servicios varios 1,9%.

La inflación acumulada en los once meses del año alcanzó el 47,1% donde la mayor incidencia fue Prendas de vestir y calzado con una variación del 59,5%; seguido por el rubro Transporte con el 58,5%; y en tercer término Restaurantes y hoteles con el 43%. En el otro extremo, los de menor impacto resultaron: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 29,8% y Bienes y servicios varios con una variación del 33,7%.

En el informe también se difunde un relevamiento de los precios al consumidor de un conjunto de elementos de la canasta del IPC, que para la región Patagónica, arrojó los siguientes datos:

Pan francés Kg $197,42; Harina de trigo común Kg $67,84; Arroz blanco simple Kg $141,10; Fideos secos tipo guisero 500 g $86,40; Carne picada común Kg $559,70; Pollo entero Kg $233,58; Aceite de girasol 1,5 litros $302,44; y Leche fresca entera en sachet Litro $105,96.

Otros productos relevados fueron Huevos de gallina Docena $177,20; Papa Kg $76,92; Azúcar Kg $90,66; Detergente líquido 750 cc $189,42; Lavandina 1.000 cc $68,74; y Jabón de tocador 125 g $67,50.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo