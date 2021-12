Una fiesta de egresados y la mezcla de alumnos de diferentes colegios en los after terminó con 110 contagios de coronavirus hasta este momento y 800 aislados en la ciudad de Córdoba. Todas las escuelas están en la misma zona y no se descarta que pueda estar presente la variante ómicron por la velocidad del contagio; será el instituto Anlis Malbrán el que confirme, pero las primeras pruebas muestran que no se trata de delta, gamma ni lambda. En esta provincia ya había cuatro casos detectados y activos de la nueva cepa.

Además, las cuatro instituciones involucradas suspendieron las actividades presenciales, a la vez que comenzó un rastreo epidemiológico por parte de las autoridades sanitarias. Los colegios afectados son el Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, la Escuelas Pías, el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y el San Ramón Nonato

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, confirmó que hasta ayer los contagios suman 54: “Es preocupante. No son brotes escolares, sino en ámbitos sociales. Los eventos han sido muy numerosos. Después los chicos siguen en reuniones”, dijo a Radio Mitre Córdoba. Insistió en que no se trata de “brotes institucionales; los colegios son lugares seguros para nuestros chicos y adolescentes”.

Hasta el momento, los contagiados no presentan problemas de salud. Las autoridades confirmaron a LA NACION que alrededor del 85% de los infectados tienen esquema de vacunación completo.

Los contagios se iniciaron el martes pasado y se fueron expandiendo a través de las reuniones en las que participaron los infectados; se investiga si una persona llegada desde Estados Unidos podría ser el origen de la expansión. La primera fiesta fue la de egresados del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, a la que se sumaron jóvenes de las otras escuelas. El sábado las autoridades del Sagrado Corazón confirmaron a las familias los contagios.

Suspensiones y reprogramaciones

“Hemos recibido, desde la noche de ayer y durante el día de hoy, la confirmación de casos positivos de Covid-19 de algunos alumnos, familiares y docentes de nivel medio”, indica el comunicado. Ayer en el San Ramón Nonato se detectó un caso entre los alumnos y se empezó con los testeos generalizados, además de suspender el acto de colación previsto para esta semana y se reprogramaron exámenes, que ahora serán virtuales.

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, explicó que se está trabajando con cada uno de los grupos para “aislar rápidamente y seguir testeando” y planteó la necesidad de realizarse testeos. “[Los testeos deben hacerse] sistemáticamente, más si vamos a ir a eventos masivos y si tenemos síntomas aislarnos rápidamente”.

En Córdoba, los hisopados son gratuitos y hay decenas de centros públicos funcionando, incluso uno las 24 horas.

“Relajamiento”

Hay preocupación entre las autoridades sanitarias por lo que consideran un “relajamiento de la población” frente a medidas como el uso del barbijo y la realización de testeos. “Es momento de poner el freno de mano, revaluar y volver a cuidarnos. La pandemia no ha terminado”, señaló Barbás.

El Gobierno de Córdoba adelantó ayer que pedirá a la Nación, en el ámbito del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que se exija aislamiento para los viajeros que llegan desde el exterior, aunque no sean de países africanos. El planteo apunta a evitar los riesgos por el ingreso de contagiados con la variante ómicron que ya no solo se da en África.

La posición la asumió el Ministerio de Salud provincial después de la confirmación de que cuatro de los ocho contagiados en Colonia Caroya y Jesús María —localidades a unos 50 kilómetros de la capital provincial— tienen la variante ómicron. El paciente cero es un residente en Emiratos Árabes Unidos que llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza desde Dubai, con escalas de su vuelo en Turquía y España.

Fuente: La Nación