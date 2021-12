«El tema de hoy tiene que ver con los cuidados en el tiempo de veranito, que ya se asoma… días mas cálidos, que nos invitan a salir poco abrigados. Ten en cuenta que acá, el clima cambia de un momento a otro, y si te bajan las defensas te podes engripar.

Importante beber mucho liquido, comer muchas frutas y verduras, verduras de las que no tienen almidón en su composición, y mantenete en movimiento. Recuerda que nuestro cuerpo articulado esta hecho para movernos. El estar quieto nos coloca en modo reposo, y mientras mas quietos nos quedamos, mas duritos vamos quedando.

El sol esta mucho mas fuerte, tenemos muchas horas de luz. Si te fijas en tu celular, junto a la función de hora y temperatura, suele estar el indicador de riesgo de radiación UV, o ultravioleta, esa que es acumulativa con los años. Esa que por horas se pone bastante alto. Utiliza de ser posible anteojos c filtro solar, y cremas con filtro solar por encima de 50. A piel mas clara, debes usar mayor filtro . Por suerte en los comercios ya hay cremas humectantes y cosméticas con filtro solar… antes eran solo las cremas para el sol que tenían ese tipo de protección.

Ojo, aun días nublados pueden tener índice UV mediano a alto. Ahora que los días están mas lindos, nos aventuramos un poquito mas, nos vamos a pasar el día al campo o al cabo domingo o a las plazas…no olvides proteger tu piel.

Por otro lado, al estar un poco menos cubiertos, si no nos cuidamos adecuadamente durante el año, nos va a sorprender con mas kg de los que quisiéramos, y en un afán de querer perder peso de manera acelerada, es probable que dejemos de comer en ciertos horarios, sometiendo a nuestro cuerpo a ayunos prolongados que nos van a jugar en contra.

Todo esto, por tratar de sacarnos de encima en pocos días lo que cargamos durante el año!!

Nuestro cuerpo esta diseñado para trabajar con combustible adecuado. Si consumes alimentos que no los contienen, lo que va a pasar es que probablemente llenes la panza y no tengas hambre, pero al no contener los nutrientes adecuados, tu cuerpo colapse y se muestre mas cansado o con sueño. Si no hay con que sostener las actividades básicas, se pone en modo reposo. Esto activa mecanismos de defensa de manera urgente, consumiéndose las reservas y generando grandes aumentos de combustible en la sangre a partir de extraerlo de las “despensas” de nuestro cuerpo. Por eso, en el caso de los diabetos por ejemplo, si saltan comidas, es probable que la glucemia así y todo tenga un valor aumentado!.

Se nos vienen las fiestas, y en nuestro país la cena de navidad y la de año nuevo son clásicos. No te digo que no comas, al contrario. Planificá de hoy alimentos que sean especiales, que contengan elementos que no te hagan mal, tengas o no alguna patología. Ahora, recuerda, cenás cargadito y eso que sumaste de combustible lo tenés que gastar, así que pensá en poner un cacho de música y bailar hasta gastar todo eso antes de ir a dormir.

En semanas próximas estaré dándote un par de consejos a la hora de planificar el menú en casos puntuales de patología, y profundizare un poco mas con el cuidado de zonas sensibles del cuerpo y como cuidarlas en tiempo estival, mientras tanto, hidratate, aumentá el consumo de frutas y verduras, empezá a moverte si no lo hacés, caminar sirve para empezar… hay que entrenar el corazón! Pero no es suficiente!. Cuidate, porque cuidarte es quererte».