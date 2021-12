A lo largo de la última semana, se multiplicaron las apariciones de zorros y zorritos que son evidenciadas por los vecinos de Río Grande, sobre todo en la zona norte de la ciudad.

Es común verlos en Las Barrancas, barrio CGT y en toda la urbanización San Martín Norte y por eso desde la protectora Amo los Animales RG brindaron a los vecinos recomendaciones ante la presencia de estos animales.

«Lamentablemente ellos son los que se ven rodeados de urbanización. Años atrás esos sectores era todo campo y ellos estaban en su territorio», señalaron, y enumeraron los pasos a seguir ante su aparición:

📌Lo mejor que pueden hacer si ven zorros con cachorros

⚠️NO molestarlos ni tratar de agarrarlos. Ni muchos menos sus cachorros. Evitemos mordeduras.

⚠️No lastimarlos ni tirarle piedras. Son animalitos que si no lo molestan ellos no atacan ni molestan

⚠️No alimentarlos, son animalitos que no dependen del humano para alimentarse.

🟠Si alguno esta corriendo peligro pedir ayudar alguna protectora o comunicarse con Zoonosis