En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, María, una de las obreras que pide que se la notifique de su situación, comentó que “somos considerados ausentistas, pero nosotros no nos sentimos así, hay gente que tenía RT, que se lastimó dentro de la fábrica, cumpliendo sus tareas laborales, después tenemos personas con Covid, también personas que tenían cuidados maternos, cirugías complejas, pero yo creo que todo certificado médico es legal, entonces no podemos decir que somos ausentistas”.

Así se expresaba la trabajadora durante las manifestaciones realizadas el viernes pasado junto a un grupo de unas 30 personas de las 50 que estarían en la misma condición. “Vamos a permanecer acá las horas que sean, los días que sean, hasta que alguien salga y nos diga cuál es nuestra situación, porque no nos dicen nada y hay otros compañero que no se presentan tampoco porque tienen miedo a las represalias que muchos sufren, porque se presentan y les dicen que no estén, porque les dicen que no van a entrar, que no compartan cosas negativas y que no aparezcan en las fotos”, expresó la referente.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día», la vecina confirmó que desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) únicamente reciben el acompañamiento de dos delegados de la fábrica.

“Venimos a reclamar nuestros puestos de trabajo que nos han sido sacados, aunque no sé si decir sacado, porque todavía no hemos recibido ninguna notificación de que estamos despedidos”, mencionó María.