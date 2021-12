Martín Gamarra es un fueguino Licenciado en Publicidad, que hizo la primaria en la Escuela 8 de Río Grande y terminó la secundaria en la Misión Salesiana. Posteriormente, viajó a Buenos Aires para realizar el CBU en la UBA, donde pretendía comenzar a cursar Ingeniería Agrónoma, pero luego del curso de ingreso decidió redireccionar su carrera y se trasladó a una facultad privada.

En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, Gamarra detalló que finalizó sus estudios en la Universidad John F. Kennedy, la cual tiene varias sedes, principalmente en el barrio porteño de San Telmo. Debido a ese traspaso fue que el egreso le tomó alrededor de 6 años en lugar de 5.

“Por eso de que me cambié de universidad tuve que ponerme al día, presentar equivalencias, que al final no hubo equivalencia porque son totalmente distintas, pero más o menos me llevó ese tiempo”, explicó el profesional de la comunicación.

Mencionó que “en su momento la UBA no la tenía la Licenciatura Publicidad sino que era Comunicación Social”, y respecto del rubro elegido añadió que “lo que tiene es la posibilidad de que no podés dormirte, si te dormís quedás afuera del sistema, porque se va reconvirtiendo todo el tiempo y las publicidades tradicionales siguen vigentes, pero se van sumando las de las redes sociales y es un mundo nuevo, te tenés que aggiornar, te tenés que actualizarte, hacer cursos y ser más abarcativo”.

Martín ahora reside nuevamente en Río Grande adonde decidió volver a causa de la pandemia. “Tuve un poco que replantearme cómo reinsertarse en Río Grande con la carrera y ahí empecé a ver la posibilidad de trabajar con las redes sociales y le fui dando forma a eso más que nada, y justo lo que fue la pandemia me vino bárbaro, porque es un trabajo que pasa a ser desde tu casa sin problema, y podés ponerte en contacto con distintos medios por teléfono, no hace falta que salgas”.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, el publicista remarcó que siempre contó con el apoyo familiar, aunque durante sus años de alumno también pudo explorar por algunos trabajos, como por ejemplo en un call center.

“También me junté con amigos para alivianar costos y eso es una buena estrategia también”, sostuvo el riograndense, y agregó que “por el momento estoy con ganas de quedarme, tiran mucho los recuerdos de capital, porque es una ciudad increíble, pero me quiero dar la oportunidad de disfrutar de Río Grande nuevamente, disfruto mucho de las actividades que se pueden hacer acá en verano, caminatas, ir a pescar, y en el invierno ir a esquiar, tengo familia, tengo amigos y tengo ganas de quedarme”.