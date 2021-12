El Senador fueguino criticó la decisión del espacio que lidera Martín Lousteau, que decidió separarse del oficialismo encabezado por Mario Negri. «Como no coinciden arman un bloque aparte y esa no es la forma de funcionar», señaló.

En la víspera de la jura de los nuevos diputados, el sector que responde a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti propuso al diputado Rodrigo de Loredo para presidir el bloque provocando la división con aquellos que proponen a Mario Negri.

En un comunicado, el nuevo bloque dio a conocer que adoptará el nombre de UCR Evolución y resaltó que «en el radicalismo renovador estamos convencidos de que esta elección fue un llamado de atención para toda la clase dirigente por las dificultades que atraviesa nuestro país, pero al mismo tiempo un apoyo contundente a las nuevas incorporaciones que impulsamos a través de las PASO».

Consultado sobre esta situación, el senador de Juntos por el Cambio electo por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, sostuvo que se trata de «un error» por parte de este espacio y calificó de «ególatras» a algunos de los disidentes.

«En principio preocupa que con argumentos que no son reales se pretenda realizar esta diferenciación», resaltó el parlamentario, y agregó: «Como no coinciden arman un bloque aparte y esa no es la forma de funcionar».

«El bloque de la UCR es el que preside Negri, no sé qué van a hacer el resto», señaló sobre el futuro del radicalismo, y reflexionó: «Hay una puja de poder, pero acá no hay diputados de primera y de segunda…. algunos son muy ególatras, se creen que son los dueños de la verdad y solo respetan la realidad cuando coincide con sus intereses».

Además, sostuvo que con esto «le estamos haciendo el jueguito a otros» y en cuanto al panorama local destacó: «El año que viene vamos a tener renovación de autoridades y ese va a ser el momento para definir qué partido se quiere; los afiliados van a decidir qué UCR quieren».