El Gobierno ultima los detalles para tener «listo» esta semana el pase sanitario que se aplicará a nivel nacional para eventos masivos en lugares cerrados, entre otras situaciones de riesgo, mientras que las autoridades de cada provincia dispondrán si lo amplían a otras actividades que consideren «convenientes», según confirmó este lunes la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Tras la detección del primer caso de la variante Ómicron en el país, de un pasajero que realizó un viaje laboral a Sudáfrica, la ministra sostuvo que, a pesar de ser muy transmisible, «hay perspectivas optimistas de que no se genere un problema en el sistema de salud pública», no obstante lo cual reiteró la necesidad de implementar el pase sanitario para seguir incentivando la vacunación.

Qué es el pase sanitario

El pase sanitario es un certificado donde constará que la persona mayor a 13 años recibió las dosis de vacunas necesarias para completar el esquema previsto, que podrá tramitarse a través de la app Mi Argentina y que será habilitante para el ingreso de las actividades de riesgo que queden determinadas en la normativa nacional.

El argumento esgrimido desde la cartera sanitaria para su implementación es que, si bien es alto el nivel de personas vacunadas en el país con una dosis, muchos no completaron el esquema de inoculación por diferentes razones a pesar de que las vacunas están disponibles.

«Lo que hablamos la semana pasada en el Cofesa (Consejo Federal de Salud) es que era el momento de implementar el pase sanitario para estimular la vacunación en quienes la postergaron y el otro tema es disminuir el riesgo en las actividades», subrayó Vizzotti, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online Futuröck.

La ministra de Salud dijo que se está terminando de ultimar con la Secretaría de Legal y Técnica el marco normativo general y que luego cada provincia determinará su alcance: «Seguramente en esta primera instancia las jurisdicciones lo aplicarán en la situación de más riesgo y, después, cada jurisdicción podrá solicitarlo en las actividades que considere conveniente», sostuvo.

El gobierno de Tucumán fue el primero en anunciar el 1 de diciembre la vigencia de un pase sanitario, que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, para ingresar a eventos culturales y religiosos, así como gimnasios, recitales y fiestas, luego de que se detectara una suba de casos de Covid-19 en el distrito.

A solo dos días del anuncio de la aplicación del pase, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, se «duplicó el pedido de vacunación», según resaltó hoy Vizzotti, al remarcar la efectividad de este instrumento sanitario.

Desde la provincia de Buenos Aires, el jefe de asesores del Gobierno, Carlos Bianco, ratificó que están «trabajando junto con Nación» para la implementación del pase sanitario, al que consideró «un instrumento válido», y advirtió que desde el distrito miran «con preocupación» el avance de la variante Ómicron.

«Nosotros no tenemos el problema que tienen algunos países de Europa donde mucha gente no se quiere vacunar», remarcó Bianco por El Destape Radio, aunque aclaró que se están redoblando los esfuerzos para ampliar la inmunización yendo «puerta por puerta para completar la vacunación» en el caso de las personas que no completan el esquema.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ya anticipó que no ampliarán el alcance del pase sanitario que ya se aplica en el distrito para el ingreso a recitales, boliches y eventos deportivos masivos.

«Lo que vamos a hacer cuando el Gobierno nacional disponga la normativa es formalizar algo que ya ocurre en la Ciudad porque para los espectáculos masivos, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables ya es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación», argumentó.

El pase sanitario viene siendo aplicado en forma obligatoria por varios países de Europa en virtud del aumento de contagios que se vienen registrando desde las últimas semanas y la nueva preocupación que generó la variante Ómicron, como el caso de Italia que en las últimas horas endureció las restricciones para los no vacunados.

En varias naciones, además, ya se ordenó o se está debatiendo la obligatoriedad de la vacunación, como el caso de Austria o Alemania.

Consultada sobre este punto, Vizzotti recordó que «en la Argentina tenemos más del 92% de las personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema y el 80% con las dos dosis»

«Entonces -continuó- nuestra situación es bien diferente a la de otros países del Hemisferio Norte porque primero están en invierno; segundo están con la presencialidad escolar con bajas temperaturas; tercero, no vacunaron menores de 11 años, y cuarto, tienen un porcentaje grande de la población que no adhiere a las vacunas».

Frente a estas diferencias, la ministra señaló que «nosotros tenemos que pensar nuestra estrategia, con nuestra realidad epidemiológica y con nuestra tasa de vacunación».