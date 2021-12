En su educación inicial, primaria y secundaria en Río Grande, Sol Winschel pasó por el jardín N° 16 “Países y Alas”, por la Escuela N° 8 “José de San Martín” y luego por el Colegio Polivalente de Arte.

Una semana atrás, el 23 de noviembre, finalizó la carrera de Psicología en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires.

“Me recibí hace una semana recién, así que todavía no caigo de lo que pasó, me recibí de Licenciada en Psicología en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires hace una semana, el martes pasado, el 23 de noviembre”, comentó la jóven profesional en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

“En mi primer año, cuando recién terminé el secundario me fui a La Plata, también a estudiar Psicología, y me me volví a la mitad de ese año otra vez para Río Grande, ya decidida de que me cambiaba de universidad”, explicó Sol, y agregó que “me fui a Buenos Aires y ya y arranqué derecho, me cambié de facultad porque perdía muchas clases, no le podía enganchar el ritmo, y tampoco me gustaba mucho la ciudad donde me había ido”.

Respecto del acompañamiento de su familia desde Tierra del Fuego, la flamante psicóloga remarcó que “mi familia siempre me apoyó, ellos fueron los primeros en decirme que lo que yo decida iba a estar bien y, cuando me vieron de que no enganchaba, me propusieron cambiar de universidad y por ahí de ciudad, y realmente era lo que necesitaba”.

Por otra parte, sobre su vocación, las opciones que tenía antes de comenzar su trayecto académico y la proyección a futuro, Sol indicó que “antes de decidir Psicología quería seguir con danza y después como que la cabeza me fue por otro lado, pero tengo muchas ganas de hacer un posgrado en Danzaterapia para poder fusionar un poco todo lo que aprendí en el colegio y lo que estoy aprendiendo, porque nunca se deja de aprender”.

“Con la carrera siento que tomé la decisión correcta porque estoy totalmente enamorada de la carrera que seguí. Me interesa mucho el ámbito educativo, también discapacidad, niños, estoy media orientada por ese lado”, relató la profesional fueguina en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Por último, Sol dejó un aconsejo para los estudiantes que están terminando la secundaria: “Yo les diría que lo intenten, que nunca bajen los brazos, uno crece mucho cuando se va de la casa de los papás y, mismo para los que se quedaron acá, es impresionante el crecimiento que te da la universidad, y les diría que si pueden también un grupo de estudio es lo mejor que te puede pasar en la carrera, porque se hace sola si vos tenés un buen grupo de estudio”.