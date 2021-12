María Meza es la madre de Selene, una joven de 17 años que sufrió una lesión de ligamentos cruzados y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) desde hace dos meses no habilita la compra de los insumos para la operación necesaria.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Meza comentó que tuvo que tomar la drástica medida de quedarse frente al edificio del organismo en Río Grande hasta tanto le resuelvan el problema. Fue así que finalmente, en horas de la tarde del jueves, luego de que trascendiera en todos los medios periodísticos su situación, desde la OSEF le confirmaron que el proceso de cobertura se concretará mañana viernes.

“Selene se lesionó la rodilla en septiembre, se rompió ligamentos cruzados, a partir de ahí hicimos todos los trámites en la obra social, somos docentes mi marido y yo, y a partir de ahí empezamos un derrotero de tres veces por semana ir a averiguar qué pasaba, nos decían que esto iba a tardar mucho, no sabíamos por qué, que nos decían que es una cuestión de convenios y la ortopedia no los está vendiendo, y la ortopedia diciendo que hay cosas que no pueden acordar porque hay cosas que no están convenidas”, señaló la mujer, y agregó que “son cosas que uno no entiende porque a mí me descuentan todos los meses y a mi marido también”.

La vecina precisó que “la situación es que a nosotros no nos autorizan todavía la compra de materiales para las rodillas de Selene, así que me acerqué otra vez, nuevamente para preguntar cómo iba el trámite, porque supuestamente la semana pasada habían pagado un dinero, entonces esta semana se pagaba, y cuando me acerco de nuevo, ante la negativa del médico de que todavía falta yo dije que no me iba hasta que no me den una respuesta. porque en mi ánimo yo emocionalmente no podía volver a mi casa a decirle otra vez a mi hija que no”.

Su hija tiene 17 años y no va a la escuela hace dos meses, siendo que “toda su vida está parada hace dos meses y medio”. “Lo que no sabemos es dónde está la traba, que evidentemente es dinero, y ante esa situación me quedé ahí, vino una compañera que me acompañó también y, ante esto, luego vienen de la obra social nuevamente, yo estaba afuera porque ya eran las 3 o 4 de la tarde, se acercan y me dicen que mañana vamos a tener una respuesta”, relató María Meza.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la madre de la muchacha damnificada señaló que “vamos a ver qué pasa mañana, porque son los materiales que necesita para arreglar la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla”,

Por otra parte, respecto de la respuesta casi inmediata que tuvo después de haber hecho público su reclamo, María consideró que “definitivamente, es una respuesta a raíz de la movida periodística, yo estuve ahí desde el día que pasó, nosotros dos veces por semana estuvimos, entregando notas, llamando por teléfono y nunca hubo respuesta, siempre me atendieron pero sin respuesta; en cambio hoy dije que no me voy, me quedo acá y ahí fue que tuve una respuesta más contundente, que mañana a la mañana yo tenía resuelto esto y si mañana no hay respuesta, listo se terminó, porque siempre son dos días después”.