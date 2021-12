En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Rodríguez remarcó que “ahora que la pandemia se va retirando, hay una demanda muy grande de hacer todo lo que no se pudo hacer en el año de pandemia”, y agregó que “por eso, desde la gestión del Municipio pusimos en marcha por ejemplo la campaña denominada 1000 controles 1000 mamografía”.

Respecto de dicho programa, la doctora mencionó que “fue muy importante, porque durante el año pasado las mujeres no tenían acceso a hacerse estos controles porque estaban muy limitadas, porque todo el tiempo estábamos diciendo que se queden en casa, que salgan lo menos posible y muchos controles de rutina quedaron desplazados”.

“Cuando vimos esta demanda, vimos rápidamente que este año podríamos hacer algo distinto y por eso pusimos en marcha esta campaña, una campaña muy importante que también se invirtió muchísimo”, detalló la funcionaria, y añadió que “beneficia a las mujeres sin obra social, 1000 estudios de mamografía, con sus respectivos controles y controles posteriores, no solamente la mamografía, sino todo el control y la verdad que tuvimos una hermosa respuesta de nuestra ciudadanía”.

“Lo planteamos para el “mes rosa”, pero en realidad fue tanto el volumen de mamografías que dijimos que terminaremos de hacerlo cuando se termine y la respuesta de las vecinas fue hermosa”, expresó la médica en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Realmente estamos muy orgullosos de esa campaña, porque aparte es un estudio difícil de conseguir si no tenés cobertura social, es caro, no solamente el estudio, que te vea la ginecóloga, tratamos de hacerlo muy ágil en el tema de los turnos, para que la vecina no tenga que andar buscando el turno a ver adónde les dan, hicimos todo un circuito de Salud del Municipio, para que no tengan que hacer nada más que mandar un mensaje y es todo un circuito súper cómodo para poder felicitarle todo el control”.