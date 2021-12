Patricia Álvarez lleva 30 años trabajando en la empresa metalúrgica Radio Victoria y relató su historia y sus reflexiones luego de una extensa trayectoria laboral.

Respecto de la tarea que desempeña y la relación laboral con sus pares, la vecina mencionó que “es rutinario, como todo, la convivencia tiene mucho que ver, yo no soy una persona conflictiva, porque hay de todo en todos los lugares de trabajo”.

Además, sobre las claves para poder mantener un buen clima de trabajo, Álvarez señaló que “es aprender del día a día, porque igual somos una gran familia, porque pasamos cosas buenas, hemos pasado cosas malas en Radio Victoria, fallecimientos de compañeros, muchas cosas tristes también y a la vez muchas cosas lindas, porque compartimos 9 horas, así que hay que imaginarse lo que es adentro”.

Acerca de sus comienzos en la compañía, expresó que “yo cuando entré tenía 19 años y estaba por cumplir 20, y ahora tengo 50, yo tuve mi hija muy chica, que hoy tiene treinta y algo, y era chica cuando la tuve a ella y después no estudié más, me dediqué de lleno a trabajar para tener algo”.

“Mi mentalidad era que yo tenía una hija y tenía que mirar para adelante, mi mamá siempre me dijo que estudiará pero es difícil una vez que ya estás trabajando, no es imposible pero cuesta mucho estudiar y trabajar a la vez”, subrayó Álvarez en la entrevista con Marita Romero, en el programa radial “Un Gran Día”.

En sus 30 años como empleada, tan sola una vez tuvo problemas físicos debido a las tareas repetitivas: “Fue hace muchos años, con el tema del hombro, que me agarró tendinitis y ese día me retiré, pero era un dolor impresionante del hombro y el codo, porque se va bajando el dolor, y entonces era el codo en realidad, y estuve como dos meses afuera y con kinesiología y ejercicios me recuperé. En ese sentido yo sé que la parte de electrónica donde estoy yo no es tan complicada como en celulares”.