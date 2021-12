En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Maneiro explicó que “es algo que empezó hace poquito, con una idea de Gabi y de Eugenia Cóccaro, que querían hacer algo con los chicos y ver por dónde ayudar en una situación actual con problemas en el neurodesarrollo bastante importantes y con demanda, y qué sería lo que podríamos ofrecer acá en Río Grande, entonces surge un poco este espacio del Centro de las Infancias”.

Respecto del objetivo fundamental, la funcionaria señaló que “tiene un poco que ver con esto de estar atento de detectar lo más precoz posible sin perder tanto tiempo con profesionales todos preparados y preparándonos todo el tiempo para ofrecer a los chicos y las familias esta posibilidad de anticiparnos al hecho o ante una situación particular de un trastorno del neurodesarrollo, tener un lugar donde puedan acompañar a las familias, si se puede hacer un diagnóstico, y a partir de ahí orientar a las familias y acompañar el desarrollo de ese niño”.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, Maneiro comentó que “yo tengo muchos años de pediatra acá y esto era una necesidad, antes tenías que dar muchas vueltas, esperando para poder conseguir una fonoaudióloga en algún lado, una psicóloga, una psicopedagoga, que en definitiva puedan ayudar a obtener un diagnóstico si se puede, y si no por lo menos a decir lo que se necesita, la estimulación y demás”.

“Esto fue un poco la ide, que todo el sistema de pediatría esté alerta y esté atento por si hay una situación de sospecha, no necesariamente un diagnóstico, y poder tener un lugar donde entrás y, desde pediatría y la distintas disciplinas, tener una mirada integral de ese niño y lograr un diagnóstico si se puede”, precisó la médica.

“A veces está el tema de que se pone solo una etiqueta y no es solo poner una etiqueta, ni poner un diagnóstico, a veces se logra el diagnóstico y a veces no, pero ese diagnóstico es aproximación a lo que un niño necesita -expuso Maneiro-, se relaciona con poderles cambia la calidad de vida al niño, a la familia y en realidad de acá para adelante, porque si vos detectás precozmente no es lo mismo que un poco más tarde”.

A su vez, como una de las principales características del servicio que brinda la Intendencia, la pediátra remarcó que todas las disciplinas se encuentran en un mismo lugar y trabajan de forma articulada y gratis: “Los pacientes transitan por ahí un tiempo, donde se hacen las evaluaciones y después nos juntamos y entre todos pensamos qué está pasando, qué es lo que necesita y eso es lo que ofrecemos”.