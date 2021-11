En el acto de homenaje a Nilda Nuñez mediante la placa emplazada en el mirador que lleva su nombre en la localidad de Tolhuin, participaron la Secretaria de Integración Comunitaria, Verónica Portillo y la Subsecretaria de Políticas de Género, Noelia Laffitte, acompañadas de la reconocida periodista Marina Carbajal y miembros del gabinete provincial.

La Secretaria de Integración Comunitaria, Verónica Portillo, manifestó que “la idea es apelar a la memoria viva de la sociedad, recordar a aquellas mujeres a las cuales la violencia machista terminó con sus vidas es necesario para no perder de vista aquello que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más”, al tiempo que recordó que “Nilda era una mujer muy joven, mamá de dos niños y vecina de la ciudad de Tolhuin que fue asesinada cruelmente por su ex pareja hace ya cinco años”.

Asimismo, expresó que “queremos honrar su memoria con este pequeño homenaje, en este mirador, que lleva su nombre producto de una iniciativa de mujeres feministas de Tolhuin”, y señaló que es parte de un compromiso que tenemos con seguir trabajando con más y mejores políticas públicas para erradicar la violencia por motivos de géneros”.

A su vez, la Secretaría de Políticas de Género, Noelia Leffitte, agregó “como Estado queremos recordar a las personas que estén atravesando por alguna situación de violencia de género que no están solas y que se sientan acompañadas”, e informó que “desde esta gestión impulsamos un teléfono con atención de 24hs para recibir éstos casos.

Finalmente, brindó detalles de los datos y subrayó que “en lo que va del año se cometieron 227 femicidios y 10 transfemicidios y travesticidios”.

Se recordó que existe la línea de emergencia 144 para asesoramiento en caso de violencia de género. Como también, se puede llamar, mandar mensajes de texto o de WhatsApp al 02964-15698620 para asesoramiento, contención y derivación, la cual funciona las 24 hs y es para toda la provincia.