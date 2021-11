El referente en Tierra del Fuego de los ex empleados de Encotel-Encotesa, José Arriagada, confirmó que el proyecto presentado por los trabajadores para el pago de la deuda del Estado argentino ya tiene la firma de 17 parlamentarios nacionales, aunque criticó que no se le da tratamiento en las comisiones del Senado.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Arriagada señaló que “nosotros venimos haciendo marchas durante todo este año y venimos reclamando porque la concesión fue del año 1992 a 1997 hemos hecho marchas para que puedan escucharnos nuestros legisladores, para que puedan tratar el proyecto”.

“Lo que podemos decir es que acá en Tierra del Fuego nuestros tres senadores han firmado para que se trate lo que estoy hablando en este momento y que en realidad son 17 senadores que han firmado para que este proyecto se trate”, detalló el referente, y añadió que “el problema es que está en la Cámara de Senadores que está en comisiones de trabajo de Presupuesto de Hacienda y estaba lanzado por la senadora García Larraburu, de la provincia de Río Negro pero no sabemos por qué los presidentes no hacen el proyecto, no lo tratan y nosotros lo que estamos reclamando es algo legítimo, algo que nos corresponde por muchos años que han pasado y la gente sigue esperando que se haga ley para que nos puedan pagar un resarcimiento económico”.

Respecto de la historia de este conflicto, Arriagada reiteró que “en el gobierno de Carlos Menem cuando las empresas fueron privatizadas y el correo no fue la excepción, nada más que fue concesionada, los empleados ganaban un porcentaje de las ganancias privatizadas y en el correo el socio mayorista era el Estado nacional con un 51%, el 35% del grupo SOCMA de la familia Macri junto al Banco Galicia y el 14% restante corresponde a los empleados de Encotel-Encotesa, y en este momento a nosotros nos consta que en las demás empresas que fueron privatizadas a los empleados le pagaron los porcentajes correspondientes, algunos llegaron a juicio, otros pudieron cobrar mediante proyecto de ley, pero pudieron cobrar, menos la gente de correo”.

“Hay mucha gente que está jubilada, mucha gente que ha quedado en el camino, pero que esa gente que ha quedado lamentablemente el camino están las familias, que ellos forman parte de los derechos -expuso Arriagada-, por eso es que nosotros a nivel nacional, los distintos referentes, hacemos llegar y difundir, mediante mensajes televisivos, radiales y periódicos, nuestro reclamo, que se llegue a oído de los presidentes de las comisiones y se trate nuestro anhelado proyecto”.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día», el representante de los empleados del correo subrayó que “sabemos que hay proyectos que son más nuevos y los están tratando, nosotros estamos hablando de casi 30 años que seguimos reclamando lo mismo y no entendemos sinceramente por qué no lo hacen ley y de una vez nos pagan esa deuda que lleva tantos años. Estamos hablando de varios gobiernos, no únicamente ahora el que está llevando adelante Alberto Fernández, sino de todos los gobiernos que han pasado, nunca han tratado nuestro proyecto, nunca se molestan en llamarnos para que de alguna forma paguen lo que deben”.