“Hoy es muy preocupante para los carniceros y para el consumidor, se está tomando un precio de la hacienda en pie fuera de lo normal, y el consumidor no tiene para poder comprar el kilo de carne a mil y pico de pesos, que ya es un disparate”, expresó el referente de los carniceros, y agregó que “va a ser imposible seguir trabajando así, porque la gente no tiene ese poder adquisitivo”.

Respecto de las medidas tomadas por el Gobierno argentino, Williams hizo hincapié sobre que “se va a tener que poner un freno en esto”. “Yo creo que hay un error del Gobierno -expuso el carnicero-. Cuando suspende la exportación está perfecto, ya lo había hecho el doctor Kirchner en 2006 y cuando suspendieron ahora el mercado más o menos logró que no subiera todos los días, se mantuvo ahí con un precio, pero el error lo cometió cuando lo abrió otra vez, porque no estaba en condiciones para abrir otra vez, no hay una producción para poder hacer exportación y consumo sin que el consumo aumente el precio. Ahí tendrían que haber firmado un acuerdo. Se abrió otra vez sin ningún reglamento de precio interno y hoy tiene esas consecuencias, la gente no puede comprar ni medio kilo de carne con unos precios exorbitantes”.

A su vez, sobre los costos que imponen los criadores, Williams señaló que “yo no sé si es el costo o no, porque no estamos en eso, ni nos interesa, pero alguien tendrá que demostrar por qué la hacienda está valiendo esa plata y la carne no la puede consumir el cliente y cada vez está peor, cada vez que se vende menos”.

“Después también arrastra, porque el cerdo está al precio de la carne, es imparable también, porque tampoco hay una buena producción de cerdo -relató el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías-. Tendría que haberse dado mucho empuje al cerdo porque tiene un montón de cosas de ventaja, pero tampoco se lo incentivó y el cerdo prácticamente está el precio de la carne y el argentino no está acostumbrado al cerdo, está acostumbrado a la carne, entonces al mismo precio se va la carne”.

“Queremos que el consumidor pueda consumir carne y trabajar normalmente, el gobierno se reunió con los exportadores que le pagan así, con estos precios después de haber abierto las exportaciones y dejarle que las vacas las vendan a China y ahora tienen este problema”, cuestionó Williams, y añadió que “ahora lo tendrán que resolver de alguna manera porque sin carne no se puede estar porque es un producto de primera necesidad, pero ahora vamos a ser sinceros, tampoco se puede comprar verdura ni nada por el estilo, o sea que acá hay que tomar una medida que le va a costar pero que es necesaria”.