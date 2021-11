La semana pasada, referentes del Colegio Público de Abogados y miembros del Superior Tribunal de Justicia se reunieron tras la polémica suscitada el pasado 28 de octubre en Tribunales, cuando un letrado protagonizó un fuerte cruce con mujeres de la agrupación «Mamás en Lucha».

Tras ello, la institución que reúne a los abogados de Río Grande había solicitado al organismo una reunión en carácter de urgente para abordar la cuestión vinculada a las medidas en las sedes del Poder Judicial, pero esta dejó sabor a poco.

Y es que hubo posturas encontradas y comunicados poco claros, que hoy llevaron a que uno de los representantes del Colegio, el Dr. Miguel Ayunes, tenga que resaltar los temas tratados y las conclusiones a las que se arribó en dicha reunión.

«Primero hay que aclarar que la reunión la pedimos por situaciones que ya han pasado otros abogados», indicó, y resaltó: «En realidad el letrado está ejerciendo su trabajo, entonces pedimos al Superior Tribunal de Justicia que garantice la seguridad en los Tribunales».

En ese contexto, sostuvo que «el caso puntual de Giménez y las madres de Pañuelos Amarillos es solo un ejemplo más», y por esto consideró que «se descontextualizó el pedido del Colegio de Abogados y se intentó avanzar sobre la conducta individual del letrado».

En cuanto a la conclusión del encuentro, señaló que «el Superior Tribunal de Justicia no dio una respuesta pertinente ni dijo qué medidas se van a adoptar para evitar estas situaciones… ellos manifiestan que como es un edificio público no van a restringir el acceso a nadie», y aclaró: «No es ese nuestro pedido, no pedimos que prohíban el ingreso, sino que lo limiten en caso de grupos colectivos que vayan a ejercer algún acto de violencia».

Por todo esto, pidió: «Necesitamos trabajar en el protocolo que garantice la seguridad a los abogados, esto es algo que pedimos… hay presencia policial pero la presencia está en la salida».