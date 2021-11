Andrea Freites«Este frente que se conformó va a continuar porque es el proyecto del Presidente»

La legisladora y representante del Frente de Todos en el parlamento fueguino, Andrea Freites, dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la posibilidad de mantener las alianzas forjadas este año y ratificar el frente electoral que le permitió al kirchnerismo pintar a Tierra del Fuego de celeste en los comicios del pasado domingo.

«Estamos muy conformes, teníamos la expectativa de levantar la elección porque así lo percibíamos, pero nos sorprendió gratamente el resultado», expresó, y agregó: «Lo que prevaleció es el modelo de país que lleva adelante el Presidente de la Nación».

Además, al ser consultada por la alianza que gestaron los intendentes y el Gobernador, recordó que «cuando me enteré de este frente me pareció muy brusco y manifesté que no era lo que el electorado había elegido en la Provincia… pero también resalteó que estamos dentro de un frente que se decidió a nivel nacional».

Y por esto, aspiró a mantener la alianza, señalando que «por las manifestaciones que hace el Gobernador entiendo que se va avanzar en un frente electoral; este no es un frente exclusivamente para una elección. no hay que mentirle al electorado… hablamos con los compañeros y avanzamos en un frente y este frente que se conformó va a continuar porque es el proyecto que exige el Presidente».