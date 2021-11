Melella, sobre su Gabinete«Nunca hice cambios por cuestiones electorales»

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, votó hoy en la Escuela 35 temprano en la mañana y al término fue consultado sobre el futuro de su gestión.

Es que tanto en el plano nacional como en el local, ya ha habido o bien se están evaluando modificaciones en los equipos de trabajo y le de Melella no será la excepción.

Si bien reconoció que estos no están sujetos a las cuestiones electorales, anticipó por lo menos un nombramiento para el futuro inmediato y este responde a la necesidad de cubrir el puesto que quedó vacante con la salida de Verónica González del Ministerio de Desarrollo Humano.

“Los cambios de gabinete no tienen que ver con una cuestión electoral, tenemos que nombrar al Ministro o Ministra de Desarrollo y Promoción Social, ustedes me conocen bien y saben que nunca hice cambios por una cuestión electoral, ni lo pienso hacer… cambios va a haber, pero insisto, no es por una cuestión electoral», resaltó.