"Cruzada por nuestros familiares"Vecinos reclamaron la apertura de la frontera con Chile

Este mediodía, decenas de vecinos se reunieron en la plaza Almirante Brown para pedir a las autoridades la inmediata reapertura de las fronteras con Chile y así permitir el reencuentro de familias separadas desde el inicio de la pandemia.

La movilización contó con un acto en la plaza central de la ciudad y una movilización a la Delegación de Gobierno, adonde fue llevado un petitorio para que las autoridades accionen ante esta situación.

La manifestación mencionada se llevó a cabo al mismo tiempo en lugares como Puerto Natales, Punta Arenas, Rio Gallegos, Rio Turbio, Villa la Angostura, Puerto Madryn, Caleta Olivia.

“Cada familia es un caso particular, pero desde que comenzó la pandemia no vemos a nuestros familiares y es totalmente injusto que existan tantas flexibilizaciones y la fomentación del turismo que no podamos ver a nuestras familias”, señaló Carolina Suárez, una de las organizadoras, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.