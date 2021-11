Tras el cruce en Tribunales«Mamás en Lucha» denunciarán a un abogado ante el INADI

La agrupación «Mamás en Lucha», identificada por los pañuelos amarillos que portan sus integrantes, confirmaron hoy que denunciarán ante el INADI al abogado Francisco «Paco» Giménez.

Así lo señaló Maby Acuña, una de las referentes de este espacio, quien en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina anticipó que recurrirán al organismo nacional tras el fuerte cruce que mantuvieron con el letrado hace días en Tribunales.

En ese sentido, Acuña fue consultada por el pedido del Colegio de Abogados, que solicitó al Superior Tribunal de Justicia mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores del derecho, algo que catalogó como «absurdo».

«Es absurdo lo que están pidiendo y se les va a negar ese pedido. Nosotros no agredimos a nadie, ya que los insultos empiezan desde el victimario», se defendió, y agregó: «Nosotros siempre vamos a repudiar al victimario por lo que le hacen a nuestros niños y lo vamos a seguir haciendo»

También, sostuvo que «el Colegio de Abogados no tendría que estar dentro del Poder Judicial; hay muchas cosas que no corresponden. Nosotras somos mamás y solamente vamos a buscar nuestras causas», y añadió: «Acompañamos al resto de las madres… ya que tener apoyo de una mamá que ha pasado por lo mismo es importante».

«Nosotras no fuimos agresivas, no dijimos ni siquiera las cosas suficientes», resaltó, y aclaró: «Yo fui una de las víctimas. Hicimos una denuncia en Fiscalía y vamos a recurrir al INADI… nos trató de pobres y de pelotudas, de taradas». «Sabemos que defiende a pedófilos, así que no nos sorprende mucho», cerró.