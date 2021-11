Coronavirus«Que tengamos 0 casos no quiere decir que el virus no esté circulando»

Así lo señaló la Ministra de Salud de Tierra del Fuego en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina. «Es una situación para festejar después de tanto esfuerzo», reconoció, luego de que se confirmara que no hubo nuevos casos a lo largo de la última semana.

«Que tengamos 0 casos no quiere decir que el virus no esté circulando»

El Gobierno Provincial informó este martes un hecho histórico: a lo largo de la última semana, no hubo nuevos casos de coronavirus en todo Tierra del Fuego; tampoco quedan personas internadas ni hay contagios activos.

Respecto a esto, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Di Giglio, fue entrevistada por ((La 97)) Radio Fueguina y sostuvo que «esta es una situación para festejar después de tanto esfuerzo y es para agradecer el esfuerzo que todos están realizando».

«La realidad es que si me preguntaban hace unos días no imaginaba una semana sin casos en la Provincia», reconoció, aunque destacó que esto también es «la evolución natural de esta pandemia y de este virus que lo hace en ciclos».

Justamente por esto, vaticinó que «los casos van a aumentar en el país, pero ya lo miraremos de otra manera porque la idea es que los casos aumenten pero las internaciones y los fallecimientos sean mucho menores por el porcentaje de vacunación», y agregó: «Si hablamos de evolución natural, lo más probable es que haya una tercera ola; otros países ya han pasado por esto».

Por último, admitió que «nadie puede decir que el virus no está circulando, al estar circulando el virus en todo el país y tener comunicación constante», y cerró: «Que tengamos 0 casos no quiere decir que el virus no esté circulando».