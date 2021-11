Cruceros«Solamente dos empresas definieron no venir a Ushuaia»

«Solamente dos empresas definieron no venir a Ushuaia»

El secretario de Turismo de Ushuaia, David Ferreyra, habló sobre el comienzo de la temporada de cruceros y descartó las versiones que apuntan a que muchas empresas han decidido dejar de operar desde la capital fueguina.

«Solamente dos empresas definieron no venir a Ushuaia, aunque no tenemos información oficial de que estas vayan a operar desde Punta Arenas, porque Chile aún no ha abierto sus fronteras», destacó.

En ese sentido, dijo que «ha sido una operación política en los tiempos que transcurren» por parte de algunos sectores opositores que quisieron instalar que Tierra del Fuego ha dejado de ser la puerta de entrada natural a la Antártida y criticó que «se deja de lado el gran trabajo que se ha hecho por ejemplo desde la DIrección Provincial de Puertos y también nosotros como ciudad brindando las herramientas necesarias a los comerciantes».

Por otro lado, confirmó que se prevén «267 recaladas en el puerto de Ushuaia» para esta temporada y el objetivo hoy es volver a las más de 400 que había hasta el 2019: «Entre las 420 del 2019 y las 267 de hoy, la diferencia no se fue a chile… la mayor parte no tiene actividad directamente y por eso la idea es que las empresas que decidieron no operar puedan tener previsibilidad para proyectar sus operaciones».