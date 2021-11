Es la primera vez desde que se inició la pandemia. El informe del ministerio de Salud reporta además que a la fecha no hay internados ni casos activos de Covid-19 en ninguna de las tres ciudades.

No hubo casos nuevos de Coronavirus en toda la provincia en la última semana

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la provincia y su evolución en la última semana.

Al día de la fecha hay un total de 31.727 casos confirmados y 493 pacientes fallecidos desde el comienzo de la pandemia. (la diferencia en el número de fallecidos con el parte anterior responde a un reordenamiento de casos realizado por Nación. El último fallecimiento por Covid-19 en la provincia se produjo el 27 de septiembre de este año).

En la última semana no se detectaron casos nuevos en ninguna de las tres ciudades fueguinas. Actualmente no hay pacientes internados en UTI en toda la Provincia. El número de altas desde el inicio de la pandemia asciende a 31.237. No hay en el día de la fecha casos activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación que se está llevando adelante, la Provincia ha recibido 300.503 dosis de vacunas. Ya han sido aplicadas 255.093; 144.900 personas recibieron la primera dosis de las cuales 107.568 recibieron ambas. Asimismo se aplicaron 2623 dosis adicionales y 2 vacunas de aplicación única. (Datos del Monitor Público de Vacunación actualizados a las 4:31hs de esta mañana).

Respecto del modo de transmisión, el mayor porcentaje de casos se produce por transmisión comunitaria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de mantener las medidas de higiene y cuidados para disminuir contagios. Esto incluye especialmente ventilar los ambientes. También utilizar tapaboca, lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y respetar en todo momento los protocolos establecidos.

Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita llamar al 107 y mantenerse aislado.

Otros 22 muertos y 1.349 nuevos contagios en la Argentina

Otras 22 personas murieron y 1.349 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.165 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.299.418 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 618 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 35,7% en el país y del 39,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 62.442.939, de los cuales 35.285.979 recibieron una dosis, 26.875.476 las dos y 281.484 una adicional, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 77.077.105.

De los 5.299.418 contagiados, el 97,49% (5.166.251) recibió el alta y 17.002 son casos confirmados activos.

Un 56,48% (762 personas) de los infectados de hoy (1.349) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

El parte precisó que murieron 10 hombres, 5 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Corrientes, 1 en Jujuy, 1 en Mendoza, y 1 en Neuquén.

También fallecieron 12 mujeres: 7 en la provincia de Buenos Aires, 1 en la ciudad de Buenos Aires, 2 en Corrientes, 1 en San Juan, y 1 en Santa Fe.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 549 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 213; en Catamarca, 2; en Chaco, 2; en Chubut, 2; en Corrientes, 35; en Córdoba, 90; en Entre Ríos, 8; en Jujuy, 9; en La Pampa, 6; en Mendoza, 12; en Misiones, 9; en Neuquén, 58; en Río Negro, 84; en Salta, 58; en San Juan, 4; en Santa Cruz, 2; en Santa Fe, 70; en Santiago del Estero, 6; en Tierra del Fuego, 1; y en Tucumán, 129.

En tanto, Formosa y San Luis no reportaron casos, mientras que La Rioja (-1) reasignó un caso a la provincia de origen.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 40.230 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 25.457.423 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 2.074.816 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 519.261; Catamarca, 51.559; Chaco, 100.530; Chubut, 83.595; Corrientes, 94.194; Córdoba, 520.110; Entre Ríos, 137.255; Formosa, 62.197; Jujuy, 48.438; La Pampa, 68.715; La Rioja, 33.755; Mendoza, 165.335; Misiones, 36.665; Neuquén, 114.091; Río Negro, 101.410; Salta, 86.051; San Juan, 70.081; San Luis, 80.588; Santa Cruz, 59.574; Santa Fe, 470.779; Santiago del Estero, 81.734; Tierra del Fuego, 32.430; y Tucumán, 206.255.

Se incluyen casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).