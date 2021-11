Lo que tenemos que saber es que las personas que padecen Diabetes tienen mayor riesgo de sufrir lesiones en los pies porque, cuando hablamos de Pie Diabético, nos estamos refiriendo a los trastornos en los pies, debido a las lesiones de las arterias, de los nervios.

En las personas que padecen Diabetes, con el tiempo, esta azúcar en la sangre son como piedras en la cañería, que van lesionando todo nuestro sistema vascular y nervioso y, por lo tanto, son lesiones microvasculares, que van a dar lugares a lesiones en los ojos, en los riñones, en el corazón y también en los pies.

Esto se llama arteriopatía y neuropatía, entonces nos estamos encontrando con un pie que no tiene buena circulación y no hay oxígeno, no hay defensa, entonces es un pie que no se puede defender fácilmente de las lesiones o de las infecciones.

Sumado a esto, cuando hay una lesión nerviosa, esto nos hace perder la sensibilidad, podemos considerar que los nervios que no transmiten la sensibilidad no nos va a llegar la información al cerebro de que nos estamos lastimando, por eso cuando nosotros ponemos las manos en el fuego inmediatamente sacamos las manos porque el cerebro nos avisa de que nos estamos lastimando y tenemos una acción inmediata gracias al sistema nervioso.

En estos caso se lesiona el sistema nervioso y cada vez que el pie diabético se lastima puede no sentirlo y estará generando una lesión que se va agrandando y puede evolucionar hacia una úlcera y hasta una gangrena. Cuando hay gangrena estamos hablando de un tejido muerto en el pie que implica la necesidad de una amputación y esto es lo que uno quiere evitar. Como si fuera poco, también puede generarse que el dedo se vaya deformando con el tiempo.

Lamentablemente estás lesiones que son la arteriopatía y la neuropatía, con la deformación del pie, ocurre por muchos años de mal control metabólico. Ahora, para evitar estas lesiones, estas infecciones y las tan temidas amputaciones es qué es fundamental la prevención, por eso vamos a repetir que la probabilidad de aparición de úlcera en los pies de una persona que tiene Diabetes va a depender de varios factores, por ejemplo, la edad avanzada del paciente, que no use un calzado adecuado, que ya tenga una enfermedad arterial de grandes vasos o lesiones microvasculares, que sea fumador o que tome alcohol. Todas estas situaciones predisponen a que haya una úlcera en los pacientes.

Las medidas de autocuidado son examinar el pie todos los días, que no haya una sequedad, una grieta, un callo, una ampolla o alguna úlcera, o una lastimadura, hongos en los pies, en las uñas, en la piel, revisar entre los dedos que no haya humedad o micosis, lavarse los pies con jabón neutro y secarse bien el pie, sobre todo entre los dedos, aplicar talco entre los dedos si hay humedad y crema en todo el pie, pero no entre los dedos, porque es difícil secarse, usar siempre medias de algodón sin costura y sin resorte y usar un calzado adecuado.