«Soy un convencido de que a Tierra del Fuego hay que amarla para ayudarla a crecer y lamentablemente veo mucha gente vive con el corazón y el pensamiento en otros lugares del país… la verdad es que nuestra Provincia tiene muchas cosas que dar: es un lugar maravilloso para vivir, pero también para pasear y conocer», dice Carlos del otro lado del teléfono, a unos 3 mil kilómetros de distancia, añorando su tierra.

Puede ser Carlos para algunos, Carlitos para quienes lo conocieron por su participación en Bake Off, o Charlie, como lo reconocen sus amigos, familiares y vecinos en Río Grande.

Es sin dudas el fueguino del momento, el gran ganador del certamen pastelero que finalizó anoche y que le dejó, además de enormes enseñanzas, un premio de un millón y medio de pesos.

«Fue una experiencia única. La final por supuesto estaba grabada para la edición y habíamos grabado dos finales, por lo que ayer en vivo nos enteramos quién era el ganador», sostuvo en diálogo exclusivo con Marita Romero, para ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó: «Jamás en mi vida me imaginé participar en un certamen así y menos ganar».

En cuanto a la grabación del certamen, relató que «grabábamos muchas horas por día, había momentos en los que grabábamos unas 10 o 12 horas en total con el rodaje, las entrevistas y las degustaciones», todo mientras residía en Buenos Aires gracias a los viáticos que la productora le otorgaba.

Además, recordó sus más duros percances, aunque también resaltó la importancia de sobreponerse: «De los peores momentos fue cuando se me derrumbó la torta, pero hay que ser resiliente, encontrar la falla y a partir de eso mejorar… para mí la competencia siempre fue contra mí mismo».

«Lo que siempre me gustó es que el jurado, incluso en las malas presentaciones, siempre destacaron que los sabores eran buenos y eso para mí era lo más importante: transmitir los sabores de nuestra tierra», sostuvo Charlie, quien también habló sobre la imagen suya que se llevaron miles de televidentes: «Hubo días en los que me enojé o me frustré, pero por suerte las ediciones me cuidaron bastante y mostraron al Carlos que muestra templanza».