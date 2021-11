En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Natalia comentó que su egreso “se demoró un poco” porque en el medio de la carrera realizó un curso de Construcciones Antisísmicas, para sumar en su carrera de Maestra Mayor de Obra.

En su historia educativa, la joven asistió al jardín Mundo de Colores N° 3, que quedaba a pocas cuadras de su casa, después fue a la escuela N° 7 y la secundaria la hizo completa en el colegio CEPET.

“En su momento cursábamos el secundario normal y a la par hacia lo que se llamaban TTP, para poder recibirnos como Maestro Mayor de Obra, hice un año más después de terminar la secundaria en el bachillerato común, para tener el título”, expresó la vecina, y destacó que actualmente continúa trabajando de forma particular, aunque tuvo algunos trabajos en constructoras o como dibujante.

“Al día de hoy me manejo más que nada de forma particular y eso me ayudó mucho a solventar los gastos de la carrera, en realidad mis papás me ayudaron porque me daban el techo y la comida desde siempre, pero lo que era todo material o fotocopias lo que sea que necesitábamos para la carrera, todo fue de maestro mayor de obra”, relató Natalia en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Acerca de cómo llegó a concluir su carrera de Diseñadora Gráfica, la profesional riograndense señaló que “yo en realidad terminé lo de Maestro Mayor de Obra y me fui a estudiar arquitectura a La Plata, tuve un problema familiar y me tuve que volver, por eso en el 2015 no pude hacer más, porque cuando volví ya no se podía ingresar a ninguna facultad, así que espere al próximo año y me acomodé a la oferta académica que había acá en la ciudad”.

“Me llamó mucho la atención Diseño Gráfico yí es algo que, desde hace un tiempo, se empezó a ver mucho, que tiene salida laboral, porque te da muchísimas herramientas para poder hacerlo”, subrayó la vecina, y añadió que “de un momento para otro, es algo que comenzó a ser muy notorio, que realmente es necesario el Diseño Gráfico para poder vender productos y demás”.

Por último, Natalia Alderete dejó un mensaje para los estudiantes que tienen que pensar sobre su futuro académico y laboral: “Lo ideal es recibirse de lo que a uno le gusta. Estudiando una carrera, en una carrera que te guste y que no te guste, van a ver algunas materias que te van a gustar y otras que no te van a gustar, pero no hay nada mejor que después trabajar de algo que te gustó. En el caso de que no se te dé la oportunidad, como me pasó a mí, que me tuve que volver y demás, amoldarse a las opciones que hay, porque siempre hay una opción, intentar hacer algo corto y, el día de mañana, quizás cambié toda la perspectiva que haya y se pueda volver a estudiar también; hay que amoldarse a lo que hay y salir adelante”.