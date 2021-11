"Desfile de Modelos "Eliana De Filippi, coreuta y cantante fueguina

La referente local hizo sus primeros pasos fueron en el año 1992. “Yo empecé a ser coreuta acá en Río Grande y ya tenía 30 y pico de años», dijo, y añadió que «tengo una amiga que sabía que me gustaba cantar, yo no sabía que existía la carrera de cantante, si no la hubiera hecho cuando era adolescente, y un día me dijo que estaban haciendo eligiendo gente para cantar en un coro, entonces así como estaba me fui a la UTN ahí empezó mi carrera de cantante coreuta”.

“De a poco fui adaptándome a toda la situación, que fue maravilloso, porque a mí me encantaba ver todo el proceso, porque aparecían las canciones y era un bodoque al principio, parecía que era una cosa horrible y después veía cómo va todo armonizando y después salió ese sonido maravilloso me enamoré del canto coral”, relató la artista en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

Respecto de lo que fue su incursión posterior en el canto, Eliana mencionó que “yo siempre le he tenido mucho temor a la exposición de cantar sola y una vez de corajuda me presenté al Pre Cosquín”.

Remarcó que quedó impactada cuando preparó su primera presentación para el certamen nacional y pudo vivir “el desafío que fue enfrentar el escenario, con toda la gente adelante”. Sostuvo que fue un poco inconsciente, porque “no tenía verdadera conciencia de lo que representa y la importancia que tenía, y ahí me di cuenta lo maravilloso que es el Pre Cosquín, y los artistas enormes que tenemos; así que fue una experiencia realmente reveladora para mí”.