Lo primero que hizo cuando termine el secundario fue estudiar educación física en Córdoba, experiencia de la cual sostiene que “fue un hermosa carrera y todavía tengo mi corazoncito ahí”, aunque mencionó que “por un tiempo colgué las zapatillas porque me enamoré del Trabajo Social y ahora estoy dedicada 100% a eso”.

“Yo en realidad soy oriunda de Córdoba Capital, a mi papá lo trasladaron con el Banco Hipotecario acá, entonces cuando estaba en tercer grado me vine acá a Tierra del Fuego”, dijo la profesional, y agregó que “a la primera escuela que llegué fue a la escuela 7, así que ahí hice parte de tercer grado; después hice cuarto y quinto grado en la escuela 8 y séptimo en la escuela número 21, así que anduve por todos los colegios de la ciudad más o menos”.

Asimismo, toda la secundaria la realizó en la escuela de Comercio Número 1 y ahí se recibió. Hoy se siente “más fueguina que cordobesa”, ya que “me vine cuando tenía 7 años acá y volví a trabajar, acá tuve a mis hijos, mis hijos son fueguinos”.

“Las dos veces que me recibí me pasaron cosas fuertes, porque me recibí de profesora el 19 de diciembre del año 2001, cuando el país estaba en una crisis terrible, de hecho el festejo de egresada fue una reunión muy chiquita con algunos amigos porque se declaró el Estado de Sitio y fue como una experiencia fuerte; y después yo me recibo de trabajadora social en el medio de una pandemia, hice toda la tesis en el transcurso de la pandemia del año pasado, dividiendo entre lo que es el trabajo, los niños, la familia”.

“En agosto de este año pude presentar la tesis, ya la tenía hecha desde principio de año, pero con todo el proceso de lo que requiere la universidad para hacer una presentación, la pude presentar en agosto y ahí me recibí”, relató la madre y profesional fueguina.

Ybars comentó que “me dedico de lleno a lo que es el Trabajo Social, en lo que es Educación Física si se da ayudó un poquito a la Asociación Riograndense de Deporte Adaptado, porque mi hija está en esa asociación y nosotros formamos parte, así que si en algún momento puedo ayudar en algo en la asociación me prendo con eso, pero no tengo horas en eso, trabajo solamente de trabajadora social”.