En los últimos tiempos ofreció una muestra artística denominada “Flores robadas” en el Espacio T de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, debido a distintas oportunidades de exhibición de su arte, busca vender sus cuadros en Tierra del Fuego para continuar con su estadía fuera de la isla.

“Sigo acá en Buenos Aires, la semana pasada terminó la muestra en San Telmo y esta semana ya estoy retirando la muestra para traerla a la Casa de Tierra del Fuego”, expresó Shadra en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó que “es una experiencia maravillosa poder exponer el fuera de la provincia, si bien se extraña mucho, y las formas y las maneras son totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados en la provincia”.

“Como artista es muy enriquecedor poder exponer acá en Buenos Aires y mucho más en un lugar como San Telmo”, sostuvo la referente fueguina, y comentó que “la muestra ahora pasa a Casa Tierra del Fuego y es muy probable que me tenga que quedar un mes más aquí, y de hecho la gente de Cultura de la Casa de Tierra del Fuego me ha pedido que me quede un mes más porque hay otras posibilidades también de poder exponer en otros lugares”.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, Shadra expresó que “que el 26 de noviembre voy a estar exponiendo en la noche de las casas de las provincias, pero todo esto genera un gasto bastante importante, así que por eso puse en venta los cuadros que tengo allá en Río Grande, algunos cuadros que me llegaron a quedar de la muestra que estuvo en las vidrieras de Río Grande en el mes de marzo”.

“Me cuesta bastante poner en venta esta muestra porque le tengo mucho cariño, pero me parece que ya cumplío un ciclo, es la muestra “Ellas”, muestra que habla de los sentimientos y que tantas satisfacciones me trajo y tantos reconocimientos”, indicó la artista local.

“Aquellos que quieran adquirir un cuadro me pueden contactar por mi Facebook o por mi Instagram -mencionó Shadra-. Sí bien saben que mis cuadros no son caros, ahora están rebajados, están muchos más económicos, así que es una buena oportunidad para adquirir alguno de ellos, de hecho dependiendo del monto y por ahí quien compre dos cuadros, porque están económicos, también lo podemos hacer en dos cuotas. Todo se puede charlar”.

“En este momento necesito vender estos cuadros justamente para poder seguir quedándome y seguir exponiendo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcó la artista.