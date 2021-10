Este martes el Presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen presidió la VIII Sesión Ordinaria que además contó con la presencia de la totalidad de los integrantes del Cuerpo colegiado con formado por los Concejales Hugo Martínez; Cintia Susñar, Walter Campos, Diego Lasalle, Javier Calisaya; Miriam Mora, Pablo LLancapani y Walter Abregú.

La sesión dio inicio cerca de las 14 horas y los Concejales Javier Calisaya y Hugo Martínez rindieron homenaje al ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner al conmemorarse mañana, 27 de octubre, el 10 aniversario de su desaparición física.

Posteriormente se dio tratamiento al Orden del Día y a los Dictámenes emitidos por las diferentes comisiones de trabajo.

El debate concluyó con la aprobación del Presupuesto Municipal 2022 que recibió el aval de la totalidad de los Concejales de Río Grande.

Desde el Bloque de FORJA el edil, Javier Calisaya argumentó que dicho espacio político decidió acompañar la herramienta legislativa “con las mismas premisas que expusimos en las reuniones de Comisión y en la exposición de cada uno de los Secretarios” municipales.

Y al respecto señaló que “se avizora un crecimiento del Presupuesto Municipal” por lo cual “en la charla que hemos tenido con los funcionarios municipales hemos pedido que ese crecimiento no recaiga en las espaldas de los contribuyentes y no se traduzca en mayor presión fiscal”.

Por lo que destacó la posibilidad de “reducir a la mitad el valor de la unidad fiscal en el orden del 47%”, además “de acuerdo a la situación pandémica, que aún no finalizó, creemos importante que la incorporación de agentes, en el Municipio, sea destinado a fortalecer las áreas de salud”. Asegurando contar con “el compromiso del Ejecutivo para discutir la conformación de una escuela municipal de salud para la formación de personal”.

Además Calisaya puso “en relieve los recursos nacionales que van a estar destinados para obras públicas en la ciudad que junto a los recursos propios van a estar en el orden de los 3.700 millones de pesos”.

Y remarcó que se ha solicitado que el Municipio “priorice la generación de suelo urbano para poder dar respuesta a la demanda de viviendas que existe y que son más de 5200 familias”.

En tanto, la concejal Miriam Mora celebró la aprobación del Presupuesto y suscribió las palabras de su par el concejal Calisaya al pedir “que el Municipio ejecute el Presupuesto porque es necesario que llegue a todos los vecinos y que sepan que nosotros hemos debatido este proyecto del Ejecutivo y hemos pedido modificaciones como lo hicimos en los años anteriores”.

Por lo cual consideró que el Municipio “tiene que dar respuestas” dado que “va a contar con un Presupuesto bastante importante y hay muchísimas cosas que hay que volver a desarrollar” destacando la expectativa que hay “en la obra pública contemplada por el Municipio y eso es importante para que los contribuyentes vean que sus impuestos vuelven en obras, en el estado de las calles, la recolección de residuos, la limpieza” ya que “eso es lo que trabajamos acá”.

Y señaló que desde el bloque “hemos tratado de aportar para enriquecer a este Presupuesto” ya que “la idea no era poner palos en la rueda ni obstaculizar el presupuesto sino aportar para poder llegar a más vecinos y vecinas”.

Finalmente remarcó que “existe un diálogo real con el Ejecutivo” y recordó que para los Concejales “es una obligación trabajar en el Presupuesto siendo oposición o siendo oficialismo y se trabaja y se hacen las modificaciones para que el Municipio lo ejecute pensando en los vecinos y vecinas de la ciudad”, por lo que “agradecemos al Ejecutivo que ha contemplado las modificaciones que hemos sugerido”.

El Concejal Diego Lasalle, en tanto, destacó el consenso alcanzado para aprobar el Presupuesto 2022 esperando que “a partir de ahora se empiecen a ver los objetivos de gestión” ya que hasta acá “han tenido el escollo de la pandemia”.

Por otra parte pidió que el Ejecutivo Municipal “responda a los pedidos de informes solicitados por el Concejo Deliberante porque si no después hay que discutir el presupuesto para otro año y terminamos interpelando a los funcionarios para solicitar la información necesaria para discutirlo, nadie está buscando el pelo al huevo para ponerla sobre la mesa a la hora de discutir la proyección presupuestaria”.

Finalmente el presidente de la Comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez destacó “la madurez en la discusión del proyecto de Presupuesto” entendiendo que “hay un crecimiento en la discusión de los temas importantes sobre los que tenemos que avanzar”.

Por lo que “hemos hecho un tratamiento serio y responsable para aprobar una Ordenanza que es fundamental para el desarrollo de los riograndenses y aunque “sabemos que falta mucho” consideró que “de a poco vamos saliendo y se van dando soluciones a las diferentes problemáticas”.

Aspectos generales del Presupuesto

De acuerdo al proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal y aprobado por los Concejales se estiman que durante el 2022 se recibirán ingresos por $11.162.717.290 de los cuales se prevee $4.782.865.997 para gastos en personal; $628.073.815 en bienes de consumo; $2.644.136.548 en Servicios no personales; $1.473.348.459 en bienes de uso; $535.752.797 por transferencias; y demás gastos en Activos Financieros; servicios de deuda y otros gastos $10.000.000.

En tanto que para los organismos municipales se distribuirá $66.190.968 para el Concejo Deliberante; unos $146.454.852 para el Tribunal de Cuentas y $80.371.564 para el Juzgado de faltas.