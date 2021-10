"Chispita" Fadul«Queremos defender los derechos de los fueguinos, sin grietas»

Río Grande.- En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, la doctora Liliana ‘Chispita’ Fadul, candidata a diputada nacional por la Lista 167 ‘Somos Fueguinos’, fue consultada sobre la agenda política a escasos 20 días de las elecciones generales del 14 de noviembre. Agregó que visitó familias y participó de reuniones políticas, acudió a medios de comunicación locales para sentar sus posturas en los diferentes temas de actualidad de la campaña y se reunió con jóvenes independientes en las instalaciones de su sede central de la ciudad, de la calle Piedra Buena y Bilbao.

Fadul expresó su satisfacción por el afecto recibido y por notar una gran adhesión a su propuesta, destacó la calidad de vecinos comunes de toda la lista de candidatos de la fuerza política, quienes no son funcionarios ni asesores de ningún nivel del poder político, y reafirmó el sentir de su partido en relación al trabajo que hacen y proyectan.

Hizo una distinción especial por la calidad de las propuestas recibidas de un nutrido grupo de jóvenes que se reunieron con la candidata para dar opinión y sugerir ideas sencillas pero trascendentes. Manifestó además, que Margen Sur debe ser objeto de mejor comunicación vial con el casco viejo y disponer de infraestructura sanitaria acorde al crecimiento que ha experimentado.

Respecto de su conocido y particular apodo, aclaró que para su beneplácito, el 90 por ciento de la gente la llama “Chispita” (así la bautizó informalmente su abuela, por lo traviesa e inquieta que fue desde pequeña) y no por su profesión, ni por su apellido.-

Sobre los votos obtenidos el 12 de septiembre, afirmó “La verdad es que nos agradó mucho el resultado obtenido en las PASO porque nuestra lista, es conformada por cuatro vecinos comunes. A mí me acompaña Conrado Zamora, quien es un ex combatiente de Malvinas y la verdad que me enorgullece que un veterano de guerra forme parte de nuestra lista, luego una joven de Río Grande, Daniela Galván Simón, quien es una odontóloga que trabaja por su cuenta, una joven que formó aquí su familia con un fueguino y, luego también, Hugo Peralta quien es un joven emprendedor que hace mucho vive en Río Grande”, detalló ‘Chispita’ Fadul.

Remarcó que “somos vecinos comunes, no hay ningún funcionario en nuestra lista ni ningún asesor de nada y el hecho de haber salido segundos en la ciudad de Ushuaia, fue muy importante y en Río Grande también con una buena performance saliendo en la provincia la tercera fuerza”.

‘Chispita’ dijo: “agradecemos muchísimo a la gente que apostó a nosotros y a toda la gente que ahora se viene sumando y con mucha más fuerza”. Buscamos representar a todos los fueguinos, recorriendo permanentemente familias, barrios y medios de las tres ciudades de la provincia, sus candidatos, militantes y adherentes recorren barrios, lugares públicos y calles populares entregando su propuesta electoral para el próximo 14 de noviembre.

Asimismo, la dirigente destacó que no tienen ningún condicionamiento ni deudas políticas de ningún tipo salvo con el pueblo fueguino. “Es importante llegar al Congreso con las manos libres en el sentido de no tener que decir que sí a todo lo que un bloque mayoritario decide. En mi caso ya fui diputada nacional por un período hasta el año 2013 por lo que por mi humilde experiencia, uno sabe cómo son los manejos de los grandes bloques y es muy raro que un diputado de un bloque grande vote diferente, ya sea oposición u oficialismo, a lo que vote el bloque entero”.

Más de 700 proyectos presentados en diputados

‘Chispita’ Fadul entendió que fue esta independencia y la colaboración de jóvenes estudiantes fueguinos en su mandato como diputada lo que le permitió presentar 721 proyectos, tanto de leyes como de resoluciones. “Esos jóvenes estudiantes fueguinos que trabajaron en el bloque conmigo, hoy se pudieron recibir y ejercen su profesión tanto en Río Grande como en Ushuaia, por lo que me siento orgullosa de ellos”, expuso.

Cabe destacar que más de cien de esos proyectos fueron aprobados por unanimidad, tanto por el oficialismo de entonces como de la oposición. Uno de esos proyectos fue el ‘Cruce por Aguas Argentinas’ que fue la continuación de un proyecto del fallecido senador nacional José Carlos ‘Pancrudo’ Martínez que devenía de otro presentado por los diputados nacionales Manuel Campos y Esther Fadul en la década de los ’70s.

“Las bancas son del pueblo”

En este sentido, la candidata de la Lista 167 observó que “las bancas no son de un diputado o senador, las bancas son del pueblo. Cuando (Gustavo) Melella salió a decir que quería aportarle dos bancas al Presidente y a la Vicepresidente (Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner) yo salí a decir que a quien hay que aportar las bancas es al pueblo de Tierra del Fuego porque se trata de defender los intereses de la provincia y esa es la base de nuestro pensamiento”.

Entendió que “uno no es el dueño de la verdad absoluta y no es lo más conveniente para la democracia. Hay cosas que son increíbles, escuché al representante gremial de los textiles Mariano Tejeda sobre la rimbombante presencia de dirigentes políticos en la Casa Rosada (durante el anuncio de la prórroga del subrégimen industrial). Festejo que se extienda el subrégimen industrial para Tierra del Fuego, pero quiero hacer un pequeño racconto: El Presidente de la Nación, cuando Melella había sido electo y todavía no había asumido, se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario donde Alberto Fernández firmó con Melella determinados compromisos. Eran seis y uno de ellos era la prórroga del Subrégimen Industrial de la Ley 19.640 por 50 años y esto está documentado. Ahora, ya a la vuelta de la esquina que se nos venza el subrégimen industrial en el 2023, se extiende en el medio de una campaña electoral y sin mayores precesiones, sólo por 15 años.

La prórroga del subrégimen industrial debe ser por ley

Entendió que “cuando se hace un anuncio de estas características, hay que ser muy serios, cuando se dice que se anuncia el A, el B y el C, tiene que detallar qué es el A, qué el B y qué el C porque el ciudadano termina de aplaudir cuando sabe qué son esas tres letras. Obviamente que todos queremos que se prorrogue el Subrégimen Industrial, nosotros lo venimos planteando desde hace años, pero no a través de un decreto que dependa de una sola persona como el Presidente de la Nación que hoy puede ser Alberto Fernández y mañana puede ser otro. Son los Diputados y Senadores nacionales los que tendrían que ocuparse realmente y tendrían que haberse ocupado ya con mucha más fuerza de lograr que en el Texto de la Ley 19.640 esté plasmada la prórroga de la vigencia de nuestro subrégimen, además de otras cosas porque la ley tiene que estar aggiornada. Esto demuestra que con un decreto no es suficiente”.

Interrogando “Por qué (Carolina) Yutrovic que es oficialista y (Héctor) Stefani que fue dos años oficialista con (Mauricio) Macri no trataron un proyecto de ley y lo llevaron adelante para que nos quedemos todos tranquilos donde todos estén incluidos y realmente tengamos perdurabilidad en el tiempo y no sorpresas que realmente angustian a mucha gente.

La esencia de que el Senador Nacional representa a la Provincia y el Diputado Nacional represente al pueblo de la provincia es que no tengan que esperar la buena voluntad de un presidente o un gobierno nacional, tienen que trabajar arduamente para lograr los proyectos necesarios que hagan que nos de tranquilidad y seamos previsibles en estas políticas que son tan vitales para nosotros”, expuso.

La entrevistada recordó que “la 19.640 nace como un Decreto-Ley en el año 1972, luego vienen los primeros diputados electos por Tierra del Fuego y uno de ellos fue Ernesto Manuel Campos (del MID de Arturo Frondizi) -quien fue Gobernador- y Esther Fadul que era mi tía (Partido Justicialista). A pesar de ser de partidos distintos, pensaban en Tierra del Fuego y los proyectos, como por ejemplo, el cruce por aguas argentinas, lo firmaban los dos en 1973. Defendieron a capa y espada la 19640 que querían derogarla. Todavía guardo un telegrama donde las fuerzas vivas de Río Grande y la Cámara de Comercio les agradecen por el gran trabajo que hicieron en conjunto defendiendo nuestra promoción industrial”.

“La grieta entre argentinos se tiene que terminar”

Fadul contrastó esos tiempos donde los partidos políticos, hasta antagónicos en sus ideas, trabajaban juntos por el bien común público con la situación de intransigencia de la actualidad política. “La grieta entre los argentinos se tiene que terminar. Mientras los políticos se pelean hasta por cosas más ínfimas en chicanas baratas, lo vemos en la televisión, en los noticieros, hay 18 millones de argentinos pobres, 4 millones de indigentes; en Tierra del Fuego los jóvenes buscan trabajo todos los días. Tengo un estudio jurídico y nunca tantos jóvenes fueron a llevarme el currículum pidiendo trabajo”.

“Esto de la grieta es nocivo para los argentinos en general y particularmente para los fueguinos. Los políticos tienen que ponerse de acuerdo de una vez por todas en las políticas públicas que hacen que los ciudadanos tengan trabajo, a que los ciudadanos vivan dignamente, a que el desempleo decrezca realmente. Por eso decimos que queremos defender los derechos de Tierra del Fuego sin grieta apoyando lo bueno del oficialismo y lo bueno de la oposición y lo malo de cualquiera de ambos, hay que votarlo en contra”.