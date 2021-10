El Rally del Sur, que se desarrollará este fin de semana en la zona de La Cuchilla, en Viedma, contará con la participación de un copiloto no vidente, Luis Peroni, que acompañará a su hermano Rubén y llevará una hoja de ruta escrita en sistema braille.

Peroni debutará en el rally local y será el primer copiloto ciego en una competencia automovilística del país.

«Esto es algo más que una pasión para mí, lo que nos está pasando es una cosa increíble, logramos esto después de tantos años de lucha, fueron muchos años de que la gente no nos entienda», explicó hoy Luis Peroni en conferencia de prensa.

Y, resaltó: «Estoy parado justo en el lugar donde tengo que demostrar que no hay impedimentos para nada, que todo se puede, todo se logra teniendo ganas y voluntad».

Luis, quien perdió su visión cuando tenía seis años en un accidente doméstico, llevará una hoja de ruta escrita en sistema braille y cumplirá el sueño de toda su vida de correr un rally junto a su hermano en el 147 del equipo Peroni.

«Desgraciadamente cuando tenía seis años tuve un accidente con un proyectil de los que se usaban antiguamente para disolver nubes en la zona del valle, me explotó en la mano, me estropeó y perdí la vista», detalló.

«Tras muchos meses de recuperación me tocó volver a empezar, aprender a escribir y leer en braille. Me integré a la escuela normal, terminé el primario y el secundario, seguí un terciario y me recibí de técnico mecánico. Hoy tengo 50 años y me encuentro muy seguro de lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar», dijo.

El copiloto remarcó que «cuando uno es pibe por ahí no mide tanto a dónde quiere llegar y la ansiedad te lleva a cometer locuras, pero cuando uno ya es grande es distinto, no voy a hacer una locura donde puedo dejar a mi familia en banda, sé bien lo que hago, me encuentro muy seguro y quiero demostrar que se puede».

A su vez, su hermano Rubén, piloto del team Peroni, dijo que «esto es un sueño, una pasión de toda la vida».

«Había dejado de competir porque perdí la motivación, pero Luis me impulsó para empezar de nuevo y me dijo que armemos el auto y que de alguna manera lo vamos a lograr», detalló.

«Así que empezamos de vuelta, reconstruimos el auto y ahora estamos acá gracias a la gente del Rally del Sur que nos dio esta gran oportunidad. Para nosotros es una alegría inmensa que alguien nos diga que podemos demostrar que se puede, porque realmente mi hermano lo puede hacer sin ningún problema, nosotros ya hemos hecho prueba y todo», destacó.

Respecto de la diferencia de contar con un copiloto vidente, explicó: «Con Luis es importante mantener más diálogo dentro del auto, en algunos casos muy puntuales para llegar bien al frenaje y obviamente tenemos algunas claves entre nosotros que ya sabemos qué significa».

Según la organización, «habrá corredores de diferentes localidades de la provincia como Cinco Saltos, San Antonio, San Javier, Viedma, Carmen de Patagones, El Bolsón, y también de Comodoro Rivadavia».

La presentación de los pilotos y los vehículos, con largada y vuelta simbólica, se realizará mañana a las 15 en la costanera norte de Viedma; y la largada oficial será el domingo a las 10 en la zona de La Cuchilla.

(Télam)

(Imagen: LMCipolletti)