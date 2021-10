Greve, sobre Terra Ignis: «Aún no logramos los consensos»

El legislador y jefe de la bancada de FORJA en el parlamento provincial, Federico Greve, habló sobre el proyecto Terra Ignis que impulsa el Ejecutivo para que el Gobierno pueda trabajar activamente en la explotación de hidrocarburos a través del capital público.

En ese sentido, se esperanzó con lograr el diálogo necesario con sus pares para así lograr el dictamen favorable y finalmente poder discutir el tema, postergado en los últimos meses.

«La semana que viene viajamos al parlamento patagónico y vamos a tener una concertación del Secretario de Energía de la Nación… vamos a participar del evento en Río Gallegos del lunes al miércoles de la semana que viene y de ahí vamos a sacar insumos para poder empezar a avanzar en el tratamiento dela ley», adelantó.

En ese sentido, reconoció que aún no cuenta con los apoyos necesarios, y explicó: «Todavía no tenemos los consensos para lograr el dictamen favorable. Es algo muy específico y muy técnico… no es que es automático sino que va a ser un proceso de aprendizaje y por eso creemos que las experiencias de otros lugares ayudarían a entender lo que nosotros pretendemos hacer».