Según Wikipedia, que es la enciclopedia online, el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso a un desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales y siempre es consciente, no se puede hablar de un sufrimiento inconsciente.

Nosotros al sufrimiento lo experimentamos y está muy asociado con el dolor. El dolor es un daño sentido, es algo que experimentamos. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento tenemos que hablar de la mente, porque el sufrimiento es creado por una mente que está condicionada y que no puede relacionarse con las cosas y con los fenómenos tal cuales son, sino que desearía que fueran de otra manera.

El sufrimiento, en realidad, podríamos pensar que es condicionado y, en algún punto, selectivo. Nosotros interpretamos la realidad y muchas veces esa interpretación que hacemos está cargada de intolerancia, está cargada de reactividad, de evitación. De esa manera, la experiencia de ese dolor es mucho más intensa y ahí podemos pensar que el sufrimiento crece, sin embargo cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros somos autocompasivos, cuando tenemos más tolerancia, cuando tenemos más esperanza, esa sensación de dolor decrece y el sufrimiento se frena.

Es importante poder saber en este sentido que el sufrimiento es selectivo, que nosotros de alguna manera interpretamos lo que nos pasa como dolor e infelicidad, o de otra manera podemos ponerle condiciones a lo que está pasando y sentir que no es tan grave. Es importante poder pensar en nuestro dolor para que no llegue a hacer algo que no toleremos, razonar la causa, poder llegar a analizar las situaciones y a controlar nuestra mente para que ella sea una aliada y no un enemigo y que nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestras emociones se alineen al bienestar. Es difícil porque el dolor es algo constante, es algo que nosotros tenemos que experimentar en esta vida.

Es imposible pensar que no vamos a sentir dolor, que no va a haber situaciones de pérdida, situaciones de decepción y angustia. Sin duda alguna que las vamos a tener, vamos a atravesar un montón de cuestiones vinculares, físicas, de enfermedad, que nos van a doler, pero va a depender de nuestra mente, de nuestra entereza y de nuestra tolerancia el grado de sufrimiento que sentimos en función de ese dolor.

El sufrimiento es finalmente una construcción en donde nosotros vamos a ir caminando hacia un destino final que será el bienestar o el malestar. Te invito a que puedas repensar en tus sufrimientos, a que todas aquellas cosas que te duelen las puedas tomar de una manera más tolerante, con aceptación, con una permanencia en la bondad hacia vos mismo, en tenerte paciencia, en tratar de no evitar muchas veces el dolor, sino de enfrentarlo con entereza, con valentía, sabiendo que si te está tocando vivir eso es porque tenés la fuerza para poder superarlo.

El sufrimiento depende muchas veces de cómo interpretamos los dolores que nos tocan vivir. Que hoy puedas pensar y darte la oportunidad de apuntar hacia el bienestar.