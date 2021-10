En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el profesional comentó que “una vez que estaba por arrancar el jardín me crié toda mi vida en San Juan, entonces toda mi parte escolar la hice San Juan y por eso también tengo una tonada”.

Respecto de su trayectoria universitaria, Nuñez mencionó que “en su momento pensé estudiar contabilidad, me agarró esa locura, pero no me veía claramente con eso, haciendo contabilidad, y siempre me gustó medicina, entonces empecé a investigar”.

“Tengo la oportunidad de que mi papá es médico, entonces también tenía mucho acceso a eso y de chico he visto mucho también y decidí por Medicina, que siempre me gustó y me sigue gustando”, relató el doctor de 24 años, y añadió que “creo que no le erré, me recibí en marzo de este año, hubiese sido antes, pero por todo el tema de la pandemia demoró un poco, una vez terminado me puse hacer la residencia, el tema de la especialidad, y ya me quedé acá en Córdoba”.

“Una vez que termine la secundaria en San Juan, me vine a hacer un intensivo como para prepararme en todo el verano, que duraba enero y febrero, eso fue en el año 2015, estuve acá haciendo todo lo que es el intensivo para el ingreso a medicina”, destacó el profesional fueguino que actualmente está transitando la residencia de Urología desde mayo de este año y con una duración estipulada en cuatro años.

Por otra parte, Juan Cruz dejó una reflexión para los estudiantes que tienen que pensar en su futuro universitario: “Si tienen la posibilidad y pueden irse y recorrer su camino, tanto en Córdoba, Buenos Aires o donde puedan estudiar sería lo ideal, porque desde el vamos van a poder conocer muchísima gente, gente de todos lados del país, se van a empezar a relacionar con el mundo, la cabeza se les va a abrir, van a ver otro tipo de cosas, cosas que no estás acostumbrado, cosas malas, cosas buenas y, después, el tema del estudio va en uno y tiene que ver con la voluntad, yo no me considero el más inteligente, ni superdotado, solamente le puse voluntad”.