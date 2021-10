El intendente de Río Grande, Martín Perez, participó de la entrega de netbooks donadas por la Fundación YPF para estudiantes de cuarto año del ciclo lectivo 2021 que asisten a la modalidad técnica de colegios estatales. Se entregaron 282 notebooks en la ciudad de Río Grande y 477 en toda la provincia.

“Me encanta estar acá en esta escuela, que es una escuela histórica, un colegio histórico de nuestra ciudad y siempre he valorado toda mi vida a los estudiantes y a las estudiantes que realizan sus estudios en esta institución tan prestigiosa y con tantos años en Río Grande”, comenzó Perez, y agregó que “la palabra igualdad, que la vemos ahí en las palabras, parece una palabra escrita en un lugar y no es solamente una palabra, detrás de esa palabra hay una política pública y un Estado presente que quiere hacer realidad esa palabra igualdad”.

“Igualdad significa que cada uno de ustedes, que cada uno de los chicos y chicas que estudian y llevan adelante sus estudios primarios, secundarios, universitarios en nuestra provincia, en esta ciudad de Río Grande, tengan las mismas oportunidades, que puedan desarrollarse, que puedan crecer intelectualmente, que puedan conseguir un trabajo, que puedan formarse, que puedan decidir quedarse en Tierra del Fuego a estudiar o irse a estudiar a otro lugar del país”, expresó el intendente.

Además, relató su experiencia personal: “Yo cuando tenía la edad de ustedes no tenía esa posibilidad, porque no había Universidad, recién en el 2010 o 2011 la ex presidenta Cristina Kirchner creó la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, para los que venimos de las ciencias sociales, que por ahí no nos gustaba mucho, nos costaba más estudiar en la UTN o en algún establecimiento de estas característica y nos teníamos que ir. A mí me gustaba Ciencias Políticas, quería estudiar Ciencias Políticas y no tenía cómo hacerlo acá en Río Grande. Hoy nuestros jóvenes tienen la oportunidad de hacerlo aquí en nuestra ciudad y con muy buen nivel además”.

“Eso es un Estado presente, que acompaña, que está ahí donde existe una necesidad. Yo quiero poner en valor este acto, por más que parezca redundante, porque lo han dicho quienes me precedieron, pero es más Estado. Hubo un Gobierno que le dio computadoras a nuestros estudiantes y que pudieron incluirse digitalmente y que lograron la igualdad de oportunidades que tanto deseamos, y otros gobiernos que arrebataron las notebook y no se las dieron más a nadie”, sostuvo Martín Perez ante la audiencia de alumnos.

Añadió que “yo me quedo con los gobiernos que están al lado de la gente, que piensan realmente en la igualdad y ese es el camino que nosotros estamos tratando de llevar adelante”.

“Hoy, tanto se habla públicamente de la necesidad de que los políticos se junten y trabajen en conjunto y acá está el Gobierno de la provincia, legisladores nacionales, y está la Fundación YPF, está la empresa YPF, nuestra empresa de bandera -remarcó Perez-. Río Grande cumple 100 años, hemos cumplido 100 años hace muy poquitos días, y uno de los pilares de nuestro desarrollo ha sido el petróleo y, entonces, que hoy venga Matías (Rodriguez) y nos diga que va a seguir invirtiendo en Río Grande, en Tierra del Fuego, en la zona norte de la provincia, a mí me parece que es desarrollo, es futuro, es igualdad de oportunidades, son posibilidades para que nuestra ciudad siga creciendo y se siga desarrollando”.