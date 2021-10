El partido Somos Fueguinos presentó su nueva sede partidaria en Río Grande, ubicada en la esquina de Bilbao y Piedrabuena, en un acto que contó con el acompañamiento de vecinos e invitados.

El acto fue liderado por Hugo Peralta, la cara visible de este espacio en el norte de Tierra del Fuego, quien sostuvo ante los presentes: «Me siento orgulloso del camino que tomó el partido, dado que nosotros somos un grupo de trabajadores que sin dar nada a nadie y sin tener gente paga convocamos… eso es muy valioso y hay que ser agradecido».

Además, resaltó: «En forma particular constantemente agradezco por el afecto y el trabajo que vengo desarrollando en Río Grande, todo este tiempo solo con un equipo de vecinos que no somos asesores de nadie y trabajamos de forma particular; hoy demostramos que sí se puede seguir creciendo en política».

«El mensaje siempre fue claro desde este sector que dirijo en Río Grande: las puertas están abiertas para todo tipo de personas que sepan que el único mensaje que vamos a llevar al Congreso es levantar la voz por el pueblo fueguino», cerró Peralta, quien luego dio paso a la líder del partido, Liliana «Chispita» Fadul, segunda oradora del evento.

En su alocución, la excongresista destacó «la desigualdad que padecen muchos Argentinos mientras otros ganan millones, muchos jubilados aún siguen cobrando solo veinticinco mil pesos y algunas ayudas del estado son de cuatro mil pesos cuando tenemos una inflación mayor al 45 %, y después hablan en sus discursos inclusión social cuando es todo lo contrario».

La lista de Somos Fueguinos está encabezada por Fadul y cuenta con la participación de Conrado Zamora, Daniela Galvan Simón, y Hugo Peralta.