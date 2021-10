Gobierno recuerda que la vacuna para niños también es «opcional y no obligatoria»

En las últimas horas y con motivo del inicio de la vacunación para niños de entre 3 y 11 años, comenzaron a circular con fuerza a través de las redes sociales nuevas campañas que critican la inmunización de la población contra el coronavirus.

Por ello, desde el Gobierno Provincial recordaron que la inoculación de estas dosis, tal y como ocurre con la población mayor de edad, es opcional y no obligatoria.

«La vacuna no es obligatoria para ningún chico, es voluntaria y no está incluida en el plan vacunatorio… son voluntarias y aquel padre que decida que el hijo no debe ser vacunado está en su derecho y tiene la voluntad de elegir», señaló el secretario de Gestión de Redes de Sistemas Sanitarios, Dr. Javier Barrios, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

De todos modos reconoció que «por suerte no hemos encontrado tantos casos de personas que no quieren vacunar a sus hijos; hemos visto más adhesión que rechazo en la vacunación».