En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Amparito comentó que “yo empecé desde muy chiquita, más o menos a los 3 o 4 años, y tenía que usar una butaca para llegar a la mesada”. “Mi mamá me enseñó, pero yo empecé cocinando rabas con una amiga que tengo hace muchos años,y ella fue la que me enseñó, a mí no me daba asco nada de eso, el pescado yo lo tocaba y no tenía ningún problema de cocinar”, agregó la niña que hoy tiene 12 años.

“Después empecé cocinando mucho y ya investigaba mucho en los libros, leía, mi mamá me ayudaba a veces pero yo, normalmente, cocinaba sola, porque a mí me gustaba mucho, yo nunca dejé”, indicó la cocinera, y añadió que “empecé cocinando postres simples o tiramisús y ese tipo de cosas”.

Si bien reconoce que “algunas veces salió mal algo”, destacó que por lo general la gente reconoce su trabajo y le gusta su comida: “Hay veces que lo comía porque a veces estaba un poquito rico, pero lo que no estaba rico ni nada había veces que no lo podía comer, pero normalmente no tiraba comida”.

Por ahora todo lo aprendió de forma autodidacta, pero ya piensa en un futuro poder capacitarse en el rubro. “Yo siempre sola, nunca fui a ningún lugar a aprender, aprendí con videos de Youtube, con libros, yo leía muchos libros de cocina -expuso la niña-, a mi familia le gustaba que yo cocinaba, y cocinaba mucho más en los fines de semana que tenía mucho más tiempo libre, pero dentro de todo trataba de cocinar toda la semana”.

Entre sus especialidades están los brownies con ajo negro, que “es un ajo que una amiga que tiene una Estancia y lo cultivan”, y también Lemon Pai, teniendo en cuenta que incluso en ocasiones produce alimentos para vender. “Vendo a veces, cocino mucho para mi familia y amigos, pero también hay veces que vendo, por ejemplo brownies, budines, pan, también pan de manteca, pan lactal”, remarcó Amparito, que con sus 12 años de edad ya cuenta con una dirección de Instagram para seguir sus recetas: Delicias.en_casa.