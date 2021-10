“Eso no es nuevo, es reiterativo desde hace décadas, no es un problema de Gobierno actual tampoco”, comentó el referente humanitario, y agregó que “a los pueblos indígenas los tienen marginados, los tienen acosados permanentemente, quitándole las tierras y rindiéndolos a las grandes empresas, a los terratenientes”.

“Una empresa, Benetton, en tres provincias patagónicas tiene un millón de hectáreas, han expulsando a los Indígenas, consecuencia de esto fue la muerte de Santiago Maldonado, que también los indígenas quisieron recuperar su tierra, en solidaridad Santiago fue a apoyar y, después, toda la tragedia”, expuso Pérez Esquivel.

Añadió que la gestión actual utiliza “la misma metodología qué utilizó Patricia Bullrich, los quieren acusar, inventó un ejército terrorista RAM para justificar la represión; están haciendo lo mismo ahí, quemaron no sé qué, dañaron una maquinaria, incendiaron un galpón y le quieren echar la culpa a los mapuches”.

Pérez Esquivel sostuvo que “es una persecución permanente” y mencionó que se pide la conformación de una mesa de negociaciones: “Lo que estamos pidiendo y eso lo he hablado con el obispo Chaparro de Bariloche, es una mesa de diálogo, pero en lugar de una mesa de diálogo, lo que ha hecho la provincia es la represión porque ahora quieren renovar por 4 años más la cuestión de la tierra, para que no los expulsen de las tierras, pero no quieren hacer una ley para reconocer las tierras comunitarias de los pueblos originarios”.

“Esto pasa en Bariloche, pasa en la Patagonia, pasa en el norte argentino y siempre los pueblos originarios son los marginados, los castigados, a quiénes se les acusa de todo pero no se soluciona nada, esa es la situación real”, indicó el premio Nobel.