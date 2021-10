En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la joven profesional mencionó que “entre los 13 y los 14 años vi una película que se llama el Elefante Blanco, conocí la Argentina y desde ahí comencé a conocer el Trabajo Social, desde ahí lo decidí, a los 16 decidí venirme a Córdoba y a los 17 me vine para acá”.

“Desde jardín hice toda la primaria y secundaria en el colegio Don Bosco, me vine para acá en enero del 2014 y tenía 17, cumplía los 18 en febrero de ese año, así que me vine muy chica y vivía acá sola, En Nueva Córdoba, obviamente con mi vieja que vino y me instaló”, expresó la licenciada, y agregó que “desde el 2019 convivo con mi hermano y dos gatos, y desde este año con vivo también con mi cuñada, la novia de mi hermano, así que ahora somos ,se me agrando la familia”.

Respecto de su trayectoria académica, en conversación con Marita Romero, la joven señaló que “me costó muchísimo el cambio, si bien ya había venido una vez a Córdoba, me costó muchísimo adaptarme”, y añadió que “por suerte tuve toda la contención de mi familia, también me vine con algunas amigas de allá, que también están estudiando acá, y pude venirme y conocer también mucha gente de la Universidad, de la Facultad, de que me ayudó un montón, y mi compañero de vida también que con él fuimos codo a codo casi toda mi carrera; así que fue bastante difícil pero con gente siempre”.

A su vez, Carla remarcó que su intención es regresar a su ciudad natal y comenzar aquí su carrera laboral: “Estoy pensando en volverme a Río Grande, es la idea. En este momento estoy trabajando pero no de trabajadora social. Estoy trabajando en una estrategia de contención de la pandemia. también que pertenece a la UNC y el Ministerio de Salud, soy una persona que se dedica al rastreo de contactos estrechos de Covid-19, así que estoy haciendo eso como egresada de la UNC, pero sí la idea es volverme a Río Grande, estar unos meses más acá hacer un cierre del lugar que me vio crecer, y que también me dio la universidad, y ya volverme a Río Grande a ejercer”.