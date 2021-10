El fotógrafo profesional Matias Calvo fue seleccionado para llevar por el país su proyecto denominado “Los Elementos”.

“Todavía no caigo, la verdad que es hermoso saber que esta pandemia también trajo algo bueno a los artistas”, comentó el artista en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó que “tuve la posibilidad de presentar un proyecto que en realidad lo traigo hace como es 10 años, que son fotografías que he e sacado a lo largo de 10 años y habla de la degradación de los suelos, los cambios climáticos, los paisajes, cómo cambian a través del tiempo”.

“Se llama Los Elementos, que sería agua-mar, tierra y cielo también y entonces, entre todo esto, se junta una serie de imágenes que las subido también en forma geométrica y así pude participar de la convocatoria que fue de forma nacional y también participaron artistas de afuera”, comentó Calvo.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, el fotógrafo de Río Grande expresó que “casi fui el único que lo presentó en forma geométrica, es al raro, como fotografías a los antigua y, después, ponerle algo moderno”.

“A veces nosotros desde Río Grande o desde Tierra del Fuego no nos animamos a participar y no nos damos cuenta de la capacidad, de los lugares que tenemos alrededor nuestro -expuso el artista-. Es increíble la diversidad que tenemos en Tierra del Fuego y no la podemos aprovechar o no nos animamos a presentar proyectos,, o no nos sentimos capaces algunas veces, y somos grandes profesionales que estudiamos e hicimos un montón de cosas, que vivimos de este oficio, que somos artistas y no nos animamos”.

En este caso, Calvo ganó una beca de dinero y la obligación de llevar la muestra a distintos lugares del país, teniendo en cuenta que la temática es “el medio ambiente y la sustentabilidad”, siendo que el artista deberá brindar charlas y mostrar su trabajo.