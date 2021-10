La representación judicial integrada por los 4 jueces del STJ, que encabezó el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik, acompañado de la Dra. María del Carmen Battaini, el Dr. Gonzalo Sagastume y el Dr. Ernesto Adrián Löffler fue recibida por el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Nº 6, legislador Pablo Villegas (MPF), y los legisladores que la integran en los bloques políticos. Contó con la participación del intendente del Municipio de Tolhuin, Daniel Harrington.

Por parte del Poder Judicial también se hicieron presentes la secretaria de Superintendencia y Administración, Dra. Jessica Name; el secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, Dr. David Pachtman y la Prosecretaria de Acceso a Justicia, Dra. Norma Vecchi.

Los jueces fundamentaron la propuesta en base a los datos que emergen del servicio que presta la Casa de Justicia en el Municipio de Tolhuin, a través del Servicio Multipuertas que registran un incremento en la demanda que recibe el organismo, “consolidado como espacio de referencia en la comunidad, registrando en el período 2020 un número de 1200 atenciones, en las que prevalecen los conflictos familiares y de violencia”.

Ante los legisladores solicitaron que se considere que se torna fundamental la incorporación de dos Secretarios especializados en diferentes fueros que, serán el apoyo del juez de competencia integral.

Precisaron que se propone la instalación de 1 juzgado de competencia integral, en materia penal; civil; comercial; laboral, de familia y contravenciones, en la jurisdicción territorial del departamento Tolhuin y la designación de un defensor y un fiscal.

Al finalizar el encuentro el Dr. Muchnik calificó el encuentro como “muy positivo” por entender que en su desarrollo “quedó claro que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, y el municipio de Tolhuin buscan generar ámbito de abordaje de los conflictos en forma más ágil y que no signifiquen que un ciudadano tenga que viajar 200 kilómetros para poder hacerlo”.

“No es casual que abordemos el tema de la resolución de conflictos porque sino se resuelven no solo escala sino que lo gana el más fuerte o el más poderoso. Acá no discutimos cargos sino que le estamos dando instrumentos y brindando calidad a la ciudadanía de Tolhuin para que esto no pase. Esa es la cuestión nodal de lo que acá se discute. Agradezco la oportunidad que nos han dado y quedamos a disposición”, aseveró el Dr. Muchnik.