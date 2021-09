Los primeros pasos para el muchacho de Río Grande no fueron fáciles, porque animarse a mostrarse tal cual es llegó luego de un proceso de concientización, teniendo en cuenta que es una persona con discapacidad.

Agustín Vargas nunca aparecía en las fotografías claramente debido a su condición e incluso en la información de su perfil había expresado que él no era una persona normal, pero esto fue cambiando con el tiempo y hoy puede contar su experiencia para inspirar a otros a cumplir sus sueños más allá de los prejuicios propios o ajenos.

“Yo lo tomaba re mal, pero me di cuenta que, en realidad, todos somos normales”, expuso el muchacho, y agregó que “yo decía que yo no era normal y que todos eran normales, yo pensaba así, pero me di cuenta de que en realidad todos somos normales, sea gente con discapacidad o no”.

“En las redes sociales a veces me sacaba una foto pero que salía de costado, como que no me mostraba quién soy realmente, entonces la semana pasada me junté con un fotógrafo y decidí enfrentar ese miedo y mostrarme como soy realmente”, señaló Agustín en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

El riograndense de 22 años remarcó que “yo en principio no me animaba, pero ahora sí me estoy sacando ese miedo y que la gente me conozca, y a medida que me vayan conociendo animar a otros a que lo intenten por más que tengan miedo”.

Además, el futuro influencer indicó que actualmente asiste a la escuela, donde puede capacitarse y relacionarse con muchas personas. “En la escuela lo que se hace son clases de cocina, clases de informática y otros talleres, y me va bastante bien y estoy interactuando bien con la gente que estoy conociendo y ya de a poquito estoy muy bien”, subrayó Agustín.