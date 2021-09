“Hemos decidido suspenderlos porque entendíamos que todavía la situación sanitaria no está en condiciones para albergar un festejo que tenga 50 o 60 mil personas más allá de que sea un lugar abierto”, argumento el jefe comunal.

“Lo tuvimos contemplado desde un primer momento -expresó Perez-, desde el primer momento que nosotros avanzamos con la idea de los festivales le dijimos a los vecinos que íbamos a evaluar la situación sanitaria en la que nos encontremos”.

“Entonces, en ese sentido, entendemos también que no queremos poner en riesgo a gran parte de la población y gente que venga otras ciudades también”, detalló el mandatario, y agregó que “ha sido una decisión estrictamente vinculada a lo sanitario, pero eso no implica que no llevemos adelante actividades culturales en nuestra ciudad, porque realmente lo vamos a hacer”.

Con relación a los eventos que sí se llevarán adelante, el intendente mencionó que “tenemos la inauguración del parque de los cien años, lo vamos a hacer en diciembre, tenemos el encendido del arbolito, tenemos una agenda cultural para todo el verano muy importante, y la diferencia es que en vez de ser masiva va a ser controlada”.