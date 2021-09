En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ramírez señaló que “yo no tengo ningún problema con los sindicalistas, porque primero y principal ese muchacho Airala, ese muchacho que sale diciendo que es de UOCRA, no es sindicalista, es un desocupado y está usando el nombre de UOCRA no sé con qué beneficio”.

Respecto de las acciones que efectuará el gremio contra el mencionado, comentó que “vamos a hacer la respectiva denuncia porque está usando el nombre de UOCRA y no tiene nada que ver, es un simple desocupado, que ya le estamos notificando a todas las empresas que sí molesta hagan las denuncias a la Policía como corresponde”.

“Esa persona no es sindicalista, no es de UOCRA, no es de nada, le está mintiendo a la gente, tiene un carnet trucho que no tiene nada que ver -advirtió Ramírez-; así que vamos a hacer la denuncia y después no tengo más nada que decir, la verdad que no me inquieta para nada esa gente, que vaya a pedir trabajo está todo bien, pero que moleste a las empresas y a los compañeros que están trabajando no”.